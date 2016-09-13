Эр-Рияд поприветствовал перемирие в Сирии

Как сообщает МИД Саудовской Аравии, королевство с интересом наблюдает за российско-американской инициативой
Саудовская Аравия приветствует перемирие между конфликтующими сторонами в Сирии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.
«Королевство с интересом следит за началом временного перемирия в Сирии и в то же время приветствует достигнутое соглашение», — цитирует сообщение МИД Саудовской Аравии агентство «РИА Новости».
В Эр-Рияде также заявили о необходимости «обязать режим Башара Асада и его союзников» соблюдать договоренность о перемирии в Сирии, чтобы это привело к возобновлению политического процесса в Сирии согласно итогам конференции «Женева-1» и резолюции СБ ООН 2254, предусматривающей мирную передачу власти.
Напомним, в Женеве 9–10 сентября был принят российско-американский пакет документов по урегулированию конфликта в САР. Он подразумевает под собой то, что 12 сентября вступило в силу перемирие, которое должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней.
После этого к работе приступит совместный исполнительный центр, военные России и США будут координировать удары по объектам группировок «Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ (обе запрещены в РФ) и других террористов.
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