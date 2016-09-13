Сирия обратилась в ООН с требованием остановить атаки Израиля

Два письма — Генеральному секретарю ООН и в Совбез ООН — с требованием заставить Израиль прекратить агрессию направил МИД Сирии после очередного инцидента на Голанских высотах.



«Сирия требует от Совета Безопасности принять все меры, которые необходимы, чтобы наказать Израиль и заставить его прекратить агрессию и поддержку террористов», — говорится в заявлении МИД Сирийской Арабской Республики.



Внешнеполитическое ведомство САР обвинило Тель-Авив в поддержке вооруженных группировок в стране, включая «Джебхат ан-Нусру», назвав действия израильской авиации на Голанских высотах «поддержкой боевого духа террористов».



Напомним, что 13 сентября сирийская армия объявила, что сбила израильский истребитель и беспилотник. Это произошло после атаки на позиции сирийских военных в провинции Эль-Кунейтра. Израиль эту информацию опроверг.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Пострадавших не было.

