Сирия обратилась в ООН с требованием остановить атаки Израиля

Ранее сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах разорвался снаряд, выпущенный с территории САР
Два письма — Генеральному секретарю ООН и в Совбез ООН — с требованием заставить Израиль прекратить агрессию направил МИД Сирии после очередного инцидента на Голанских высотах.
«Сирия требует от Совета Безопасности принять все меры, которые необходимы, чтобы наказать Израиль и заставить его прекратить агрессию и поддержку террористов», — говорится в заявлении МИД Сирийской Арабской Республики.
Внешнеполитическое ведомство САР обвинило Тель-Авив в поддержке вооруженных группировок в стране, включая «Джебхат ан-Нусру», назвав действия израильской авиации на Голанских высотах «поддержкой боевого духа террористов».
Напомним, что 13 сентября сирийская армия объявила, что сбила израильский истребитель и беспилотник. Это произошло после атаки на позиции сирийских военных в провинции Эль-Кунейтра. Израиль эту информацию опроверг.
Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Пострадавших не было.
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