Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сирия обратилась в ООН с требованием остановить атаки Израиля

Ранее сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах разорвался снаряд, выпущенный с территории САР

Два письма — Генеральному секретарю ООН и в Совбез ООН — с требованием заставить Израиль прекратить агрессию направил МИД Сирии после очередного инцидента на Голанских высотах.

«Сирия требует от Совета Безопасности принять все меры, которые необходимы, чтобы наказать Израиль и заставить его прекратить агрессию и поддержку террористов», — говорится в заявлении МИД Сирийской Арабской Республики. 

Внешнеполитическое ведомство САР обвинило Тель-Авив в поддержке вооруженных группировок в стране, включая «Джебхат ан-Нусру», назвав действия израильской авиации на Голанских высотах «поддержкой боевого духа террористов».

Напомним, что 13 сентября сирийская армия объявила, что сбила израильский истребитель и беспилотник. Это произошло после атаки на позиции сирийских военных в провинции Эль-Кунейтра. Израиль эту информацию опроверг.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Пострадавших не было.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Сирия обратилась в ООН с требованием остановить атаки Израиля

Ранее сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по сирийским правительственным силам после того, как на занятых Израилем Голанских высотах разорвался снаряд, выпущенный с территории САР

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке