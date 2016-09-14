Сенаторы предлагают взять под контроль начинку «электронных сигарет»

Закон об электронных средствах доставки никотина (ЭСДН), проект которого был внесен сенаторами Валерием Рязанским и Игорем Чернышевым накануне парламентских каникул, может дополниться после второго чтения в Госдуме поправками о контроле состава пара. Модная, особенно среди несовершеннолетних, культура вейперов (курители электронных сигарет, трубок и кальянов) увлекает все больше людей, причем потребители, по мнению сенаторов и экспертов, никак не защищены от недобросовестных предпринимателей. Парламентарии опасаются, что ситуация с ЭСДН может перерасти в проблему аналогичной проблеме со спайсами (состав курительных смесей и солей так называемых спайсов изменялся быстрей, чем успевали его законодательно запретить).

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Валерий Рязанский рассказал «Известиям», что после второго чтения федеральный закон «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)» может дополниться поправками о контроле над содержимым ЭСДН.

- Никто толком не знает, что в этих смесях (жидкостях для заправки ЭСДН). Написать на этикетке можно все, что угодно, но государством этот состав никак не регулируется. А раз нет государственного контроля содержимого, так называемых в народе «электронных сигарет» – это означает, что подобной «дырой в законе» могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, как мы видели это на примере спайсов, - объяснил сенатор.

- Мы планируем, что уже в ноябре наш законопроект примут во втором чтении, хотя дискуссия начнется на площадках Госдумы и в Совета Федерации раньше. На мой взгляд, это правильно поднятая тема, и мы подходим к ней достаточно цивилизованно. Экспертам в Госдуме и специалистам из Минздрава предстоит проработать проект закона и в случае необходимости дополнить, - сказал Валерий Рязанский.

- Мосгордума предполагает провести опрос москвичей на предмет запрета «электронных сигарет». Так как это вызывает уже вопросы у жителей столицы: молодые люди сидят на детских площадках, выпускают облака пара. Учитывая, что это никак не регулируется со стороны закона, можно трактовать по-разному, например, что это реклама способа курения и привыкания к этому виду курения. Проведение опроса означает, что мы движемся в правильном направлении и не только нас это волнует, - пояснил сенатор.

По данным поиска Яндекса, в августе (с 1 по 31) электронные сигареты искали более 1 млн раз, то есть примерно 1300 раз в час. Формирование культуры вейперов вовлекает в свои ряды несовершеннолетних, создавая опасный прецедент. По мнению экспертов это не может не отразиться на здоровье и зависимости от никотина молодого поколения.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков считает, что доступ к ЭСДН, который сейчас не регулируется, на подрастающем поколении однозначно скажется негативно, так как никотин даже в малых дозах вызывает привыкание, которое может стать первым шагом на пути к табакокурению.

- ЭСДН необходимо регулировать, как и табачные изделия. Нормы, которые сейчас существуют в отношении табака, необходимо по аналогии распространить и на эти средства, это касается не только рекламы, но и перечня мест, где курение запрещено, мест торговли компонентами и составляющими ЭСДН, ограничения ничем не должны отличаться от прописанных курильщикам в антитабачном законе, принятом в 2013 году, - добавил эксперт.

Исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов полагает, что контролировать содержание подобных жидкостей или смесей для заправки ЭСДН возможно только введением серьезной системы, аналогичной единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), которая отлично зарекомендовала себя в борьбе за качественный алкоголь. Правда при использовании подобного механизма растущий рынок продажи ЭСДН может испытать кратковременный шок, в то же время только такая мера поможет сохранить здоровье любителей электронных кальянов и трубок, потому что в их составе могут использоваться различные вредные вещества.

