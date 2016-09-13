Сноуден считает, что Обама должен сделать исключение и помиловать его

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден рассчитывает на помилование президентом США Бараком Обамой перед тем, как тот сложит полномочия главы государства. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.



«Да, существуют законы в книгах, которые говорят одно, но, возможно, поэтому существует право на помилование как исключение для тех вещей, которые могут казаться незаконными на бумаге», — сказал Сноуден.

Также он добавил, что до сих пор не было никаких доказательств того, что кто-нибудь пострадал в результате его разоблачений.



Как сообщает также британская газета The Independent, две крупнейшие правозащитные организации в США — Американский союз защиты гражданских свобод и Amnesty International — призвали Барака Обаму помиловать Эдварда Сноудена.

Днем ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов Барак Обама не собирается пользоваться президентскими полномочиями, чтобы помиловать опального сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Сноуден обвиняется в серьезных преступлениях.

«Политика администрации такова, что господин Сноуден должен вернуться в США и ответить на эти обвинения», — цитирует «РИА Новости» слова Эрнеста, сказанные им на брифинге.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Власти США предъявили ему обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется, в частности, в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, а также в умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта: после того как Сноуден прибыл в аэропорт Шереметьево из Гонконга, американские власти аннулировали его паспорт, это стало юридическим препятствием для того, чтобы он мог в тот момент покинуть территорию РФ.

Позже Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать как по России, так и за ее пределами.

