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Кадыров навестил пострадавшего в ДТП с бывшим командиром «Альфы»

Глава Чеченской Республики заявил, что командир СОБР «Терек» Абузайда Висмурадов начал чувствовать себя лучше после ранений в аварии, ставшей смертельной для Юрия Торшина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о состоянии командира СОБР «Терек» Абузайды Висмурадова, который пострадал в ДТП, в котором погиб офицер спецназа Юрий Торшин.

 «Он получил тяжелые травмы. Но динамика хорошая. Он постепенно начинает чувствовать себя лучше. Врачи говорят, что состояние стабилизировалось», — написал Кадыров.

12 сентября сообщалось, что в ДТП на территории Чечни погиб ​советник главы республики, бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин. Об этом сообщил сайт Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Кадыров навестил пострадавшего в ДТП с бывшим командиром «Альфы»

Глава Чеченской Республики заявил, что командир СОБР «Терек» Абузайда Висмурадов начал чувствовать себя лучше после ранений в аварии, ставшей смертельной для Юрия Торшина

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