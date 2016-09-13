Кадыров навестил пострадавшего в ДТП с бывшим командиром «Альфы»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о состоянии командира СОБР «Терек» Абузайды Висмурадова, который пострадал в ДТП, в котором погиб офицер спецназа Юрий Торшин.

«Он получил тяжелые травмы. Но динамика хорошая. Он постепенно начинает чувствовать себя лучше. Врачи говорят, что состояние стабилизировалось», — написал Кадыров.

12 сентября сообщалось, что в ДТП на территории Чечни погиб ​советник главы республики, бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин. Об этом сообщил сайт Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».



