В России появится сайт с информацией о ситуации на всех дорогах

Министерство коммуникаций и связи РФ по поручению главы российского правительства Дмитрия Медведева создаст интернет-сайт с информацией о ситуации на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Российский премьер подписал соответствующее постановление правительства во вторник.

Создать, формировать и вести сайт будет Минкомсвязь, а МВД, МЧС, Минздрав, Росавтодор и РЖД должны будут предоставить в ведомство информацию о состоянии дорог с 1 января 2014 года. Местные органы власти субъектов РФ заключат с министерством соглашения о взаимодействии при формировании и использовании сайта и будут предоставлять ему информацию о состоянии безопасности дорожного движения, а также о мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения по фактам размещения на сайте гражданами информации о состоянии дорожного движения.

В постановлении правительства отмечается, что информация о состоянии дорог от местных органов власти в Минкомсвязь должна будет передаваться в течение одного рабочего дня со дня ее формирования. Ведомство должно публиковать эту информацию также в течение одного рабочего дня с момента поступления.

Создаваться сайт будет на бюджетные средства.

Любой человек сможет круглосуточно и бесплатно иметь доступ к информации на сайте. Минкомсвязи поручено определить доменное имя сайта и разработать общие правила его формирования.