Американские ученые нашли способ навсегда вылечить алкоголизм. Специалисты калифорнийского института Скриппса протестировали его на мышах и считают, что пора переходить на людей.

По мнению исследователей, зависимость от алкоголя формируют определенные клетки мозга. Эти нейроны были блокированы с помощью специального соединения.

У мышей после такой блокады пропадало влечение к алкоголю, при этом на другие пристрастия это не влияло. Например, они не перестали любить сладкую воду.

После опытов над животными ученые хотят перейти к экспериментам над добровольцами.

Напомним, ранее сообщалось, что лекарство, которое принимают хронические алкоголики, может помочь и в борьбе со СПИДом.

