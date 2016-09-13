Метод избавления от пагубной привычки протестировали на мышах
Американские ученые нашли способ навсегда вылечить алкоголизм. Специалисты калифорнийского института Скриппса протестировали его на мышах и считают, что пора переходить на людей.
По мнению исследователей, зависимость от алкоголя формируют определенные клетки мозга. Эти нейроны были блокированы с помощью специального соединения.
У мышей после такой блокады пропадало влечение к алкоголю, при этом на другие пристрастия это не влияло. Например, они не перестали любить сладкую воду.
После опытов над животными ученые хотят перейти к экспериментам над добровольцами.
Напомним, ранее сообщалось, что лекарство, которое принимают хронические алкоголики, может помочь и в борьбе со СПИДом.