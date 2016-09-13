Минфин предлагает отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Министерство финансов РФ предлагает не закладывать индексацию пенсий работающих пенсионеров в бюджет на 2017–2019 годы.

При определении размера межбюджетного трансферта Пенсионному фонду России (ПФР) на ближайшую трехлетку Минфин отталкивался от того, что индексация в план включена не будет.

Эта мера направлена на снижение зависимости бюджетов внебюджетных фондов от трансфертов из федерального бюджета, говорится в письме Минфина.

Помимо неиндексации пенсий, ведомство предлагает стимулировать более позднее назначение трудовой пенсии (когда человек сознательно откладывает начало выплаты пенсий), а также увеличение минимального страхового стажа с пяти до 15 лет.

В 2017 году расходы на выплату страховой пенсии определены с учетом ежегодной индексации на 5,9%, в 2018 году — на 4,8%, в 2019 году — на 4,5%.

23 августа правительство РФ приняло решение заменить дополнительную индексацию пенсий во второй половине текущего года на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, было обещано, что деньги получат и работающие пенсионеры, которым с января 2016 года не осуществляется индексация.

Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».