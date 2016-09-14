«Бавария» разгромила «Ростов» на переполненной «Альянц Арене»

В день матча обстановка в Мюнхене была спокойной, население города продолжает готовиться к знаменитому Октоберфесту. Уже 17 сентября на фестиваль стекутся сотни тысяч туристов со всего мира. А пока в столице Баварии жизнь идет размеренно. В центральной части города изредка встречались поклонники ростовского клуба. На предложение дать прогноз на предстоящий матч, все как один говорили, что главное не результат, а то, что клуб подарил им возможность побывать в этом городе и увидеть игру своей любимой команды на «Альянц Арене».

Атмосфера большого футбола чувствовалась уже за два с половиной часа до игры. Болельщики заранее начали собираться у стадиона. В красном море поклонников мюнхенского клуба периодически можно было разглядеть и болельщиков «Ростова».

Интересно, что по всему пути от станции метро и до самой «Альянц Арены» встречалось очень много спекулянтов. Буквально через каждые десять-пятнадцать метров стояли люди с охапками билетов. Уже ближе к стадиону к перекупщикам подъезжала полиция, и те тут же сворачивали торговлю. Однако уже спустя несколько минут вновь брались за свое.

Перед игрой появлялись мысли о том, что «Ростов» не столь интересный соперник, чтобы собрать аншлаг на 71-тысячной «Альянц Арене». Но подобные соображения развеялись уже на подступах к стадиону. Толпы людей стекались к арене и заполнили практически все свободные места - по официальным данным, игру посетили 70 тысяч человек. Фанаты мюнхенцев не замолкали ни на минуту и оказывали фантастическую поддержку своей команде. Но периодически ростовскому сектору удавалось перекричать своих визави знаменитым: «Ростсельмаш!».



Великолепная поддержка со стороны фанатов Баварии, но и ростовчан отлично слышно! #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Sg2ysgt2C9 — Известия Спорт (@izvestia_sport) 13 сентября 2016 г.

На трибунах, помимо болельщиков, можно было заметить и футболистов «Ростова», которые не могли помочь команде в матче с «Баварией». В частности, Федор Кудряшов, пропускавший игру из-за дисквалификации, и травмированный Максим Григорьев. Недалеко от них сидел вице-президент и тренер ростовчан Курбан Бердыев. Интересно, что компанию ему составлял недавно назначенный главным тренером команды Иван Данильянц. А со скамейки командой посменно руководили Виталий Кафанов и Дмитрий Кириченко.

Максим Григорьев и Фёдор Кудряшов, которые не могут принять в участие в матче, поддерживают #Ростов на трибуне pic.twitter.com/jW0XBz6HGF — Известия Спорт (@izvestia_sport) 13 сентября 2016 г.

Игра, к сожалению, сложилась именно так, как предрекали эксперты. Хотя по началу «Ростов» вообще ничего не позволял делать «Баварии». Но забитый Робертом Левандовски пенальти в середине первого тайма и гол в раздевалку от Томаса Мюллера надломили донской клуб. Во втором тайме мюнхенцы без особых проблем довели счет до крупного. Сперва дублем отметился 21-летний полузащитник Джошуа Киммих, а в самой концовке игры точку поставил Хуан Бернат - 5:0.



В следующем туре групповой этап Лиги чемпионов впервые приедет в Ростов. Донскому клубу 28 сентября предстоит встретиться с голландским ПСВ. Этот соперник выглядит куда менее грозно, и есть надежда, что свои первые очки в самом престижном турнире Старого света ростовчане наберут уже в конце этого месяца.

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