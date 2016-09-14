«Ростов» проиграл «Баварии» со счетом 5:0

Российский футбольный клуб «Ростов» в гостях потерпел сокрушительное поражение от немецкой «Баварии». Ростовская команда в своем первом в истории матче групповой стадии Лиги чемпионов по футболу проиграла со счетом 0:5. Встреча квартета D состоялась на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Голы в ворота ФК «Ростов» забили Роберт Левандовски (28-я минута, с пенальти), Томас Мюллер (45), Джошуа Киммих (53, 60) и Хуан Бернат (90).

В прошлом сезоне «Ростов» занял второе место в чемпионате России и обеспечил себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Ранее, обыграв в плей-офф турнира по итогам двухраундового противостояния голландский «Аякс», ростовчане впервые в своей истории вышли в групповую стадию турнира.

В следующем туре группового этапа «Ростов» примет ПСВ, «Бавария» в гостях сыграет с «Атлетико». Матчи состоятся 28 сентября.

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