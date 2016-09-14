Более 400 экспонатов привезет Россия на выставку вооружений в ЮАР

Более 400 экспонатов новейшей военной техники привезет Россия на выставку вооружения Africa Aerospace and Defence в ЮАР.

Мероприятие, которое пройдет с 14 по 18 сентября в южноафриканской Претории, традиционно собирает лучших производителей военной техники.

Россия будет представлена 14 организациями, среди которых «Ростех», АО «Уралвагонзавод», АО «Рособоронэкспорт», АО «НПО «СПЛАВ», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор». Организатором экспозиции является АО «Рособоронэкспорт».

Отмечается, что среди экспонатов будут боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, танки Т-90С, Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, ракетно-артиллерийский катер проекта 12300 «Скорпион».

Кроме того, Россия представит артиллерийские системы, системы залпового огня, стрелковое вооружение и различные боеприпасы, отмечает «РИА Новости».

Отмечается, что российская делегация, проведет встречи с иностранными потенциальными партнерами и обсудит широкий спектр вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества.

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