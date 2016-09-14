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Главный полицейский борец с коррупцией на Камчатке попался на взятке

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому получил взятку в 2,5 млн рублей

На Камчатке  сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело о взяточничестве против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому. 

«Дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере)», - приводит «Интерфакс» сообщение СУ СКР по Камчатскому краю.

Следствие считает, что 5 сентября текущего года главный антикоррупционер полиции Петропавловска-Камчатского за взятку в 2,5 млн руб. пообещал главному бухгалтеру коммерческого предприятия, в отношении которой шла проверка за мошенничество в особо крупном размере, посодействовать максимальному затягиванию сроков возбуждения уголовного дела. По плану злоумышленников, за это время женщина должна была успеть скрыть принадлежащее ей имущество и покинуть пределы Камчатки. 

«12 сентября женщина передала 2,5 млн руб. в качестве взятки через посредника - знакомого высокопоставленного сотрудника полиции. Посредника взяли с поличным сотрудники УФСБ России по региону, что помешало начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому по не зависящим от него обстоятельствам получить предназначавшуюся ему взятку», - говорится в сообщении. 

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). 

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Главный полицейский борец с коррупцией на Камчатке попался на взятке

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому получил взятку в 2,5 млн рублей

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