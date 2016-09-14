Медведь похитил геолога АК «Алроса» в Якутии, тело человека не найдено

В результате нападения медведя на группу геологов алмазодобывающей компании «Алроса», произошедшего на территории особо охраняемой природной зоны «Очума» в Сунтарском районе Якутии, пропал один человек.

«Поздно вечером 12 сентября члены геологической экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на шум, они увидели силуэт медведя и обнаружили следы крови», - приводит ТАСС сообщение Министерства охраны природы республики.

На утро геологи по спутниковому телефону сообщили о случившемся и рассказали, что не могут найти пропавшего коллегу. На место ЧП выехала следственная группа МВД и прокуратуры.

Как сообщают в департаменте охотничьего хозяйства республики, в Якутии отмечен резкий рост количества медведей. Дикие животные перестали бояться людей и очень близко подходят к населенным пунктам.

«В сети интернет в последнее время получили широкое распространение любительские ролики, где работники нефтегазовой и горнорудной промышленности (в основном) подкармливают медведей на вахтовых поселках и на местах проведения работ. Медведь привыкает к постоянному источнику дармовой пищи, а когда его лишают этой "манны небесной" он переходит к активным действиям и начинает вламываться в избушки или вахтовые домики. В прошлом году на территории республики было вынужденно отстреляно 48 медведей. В конечном счете, в отстреле данных животных виноваты были люди», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Известия» писали, что в Приморском крае был застрелен медведь, который забрел на территорию детского сада.

Этим летом на Камчатке был убит медведь-людоед. В Елизовском районе, на сопке Лысая, было обнаружено тело мужчины с ранами от когтей и клыков хищника. Более суток ушло на то, чтобы обнаружить медведя — он бродил неподалеку от этого места.



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