Медведь похитил геолога АК «Алроса» в Якутии, тело человека не найдено

На месте происшествия работают сотрудники МВД и прокуратуры
В результате нападения медведя на группу геологов алмазодобывающей компании «Алроса», произошедшего на территории особо охраняемой природной зоны «Очума» в Сунтарском районе Якутии, пропал один человек.
«Поздно вечером 12 сентября члены геологической экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на шум, они увидели силуэт медведя и обнаружили следы крови», - приводит ТАСС сообщение Министерства охраны природы республики.
На утро геологи по спутниковому телефону сообщили о случившемся и рассказали, что не могут найти пропавшего коллегу. На место ЧП выехала следственная группа МВД и прокуратуры.
Как сообщают в департаменте охотничьего хозяйства республики, в Якутии отмечен резкий рост количества медведей. Дикие животные перестали бояться людей и очень близко подходят к населенным пунктам.
«В сети интернет в последнее время получили широкое распространение любительские ролики, где работники нефтегазовой и горнорудной промышленности (в основном) подкармливают медведей на вахтовых поселках и на местах проведения работ. Медведь привыкает к постоянному источнику дармовой пищи, а когда его лишают этой "манны небесной" он переходит к активным действиям и начинает вламываться в избушки или вахтовые домики. В прошлом году на территории республики было вынужденно отстреляно 48 медведей. В конечном счете, в отстреле данных животных виноваты были люди», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Известия» писали, что в Приморском крае был застрелен медведь, который забрел на территорию детского сада.
Этим летом на Камчатке был убит медведь-людоед. В Елизовском районе, на сопке Лысая, было обнаружено тело мужчины с ранами от когтей и клыков хищника. Более суток ушло на то, чтобы обнаружить медведя — он бродил неподалеку от этого места.
Читайте также:
На Камчатке убили медведицу, которая вышла из леса на запах свалки
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.