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Стивен Сигал может стать гражданином России

Актер отметил, что на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса

Американский актер и продюсер Стивен Сигал в будущем может стать гражданином России. Об этом Сигал сообщил журналистам в Южно-Сахалинске, куда он прибыл в среду в качестве гостя Международного кинофестиваля «Край света».

«Я думаю, российское гражданство— где-то на горизонте», - приводит «РИА Новости» слова известного актера.

Он также добавил, что очень хотел бы несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, «с людьми, которые меня здесь любят и ждут».

Стивен Сигал подчеркнул, что ему очень нравится в России, по скольку здесь богатая культура. Актер, в частности, отметил, что на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса.

«Меня привлекает местоположение Сахалина, он находится рядом с Японией»,— сказал Сигал.

Напомним, российское гражданство ранее получили известный американский боксер Рой Джонс, а также боец смешанного стиля Джефф Монсон. Первые же свои поединки, проведенные после получения гражданства РФ, спортсмены проиграли нокаутом.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Стивен Сигал может стать гражданином России

Актер отметил, что на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса

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