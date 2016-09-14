СМИ: несколько сотен людей погибли при наводнении в КНДР

Несколько сотен людей погибли при сильном наводнении в провинции Хамген-Пукто в КНДР. Об этом сообщило северокорейское Центральное телевидение Кореи (ЦТК).

«В результате самого мощного стихийного бедствия после освобождения Кореи в 1945 году сотни людей погибли или пропали без вести», — приводит данные телеканала агентство ТАСС. При этом количество жертв и пропавших людей не уточняется.

По информации ЦТК, около 70 тыс. человек были эвакуированы. Стихийное бедствие разрушило 11,6 тыс. зданий, серьезно повредило 180 участков автомобильных дорог и более 60 мостов, а также нарушило энергоснабжение и прервало линии связи. Отмечается, что в страну принес сильные дожди тайфун «Лайонрок».

В настоящий момент министерства и ведомства КНДР принимают меры по оказанию помощи жителям региона. В район затопления направлены строительные бригады. Кроме того, к восстановительным работам привлечены части Корейской народной армии.