Руководитель обувной сети объявлен в розыск по подозрению в хищении

Руководитель российской группы компаний по продаже обуви и одежды обвиняется в хищении у банка крупной суммы денег и объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», — приводит ее слова официальный сайт ведомства.

Представитель ведомства добавила, что подозреваемый в настоящий момент находится в федеральном розыске. При этом она не уточнила его имя, а также названия обувной компании и банка, у которого были похищены средства.

Волк добавила, что после проверки, проведенной экономическим подразделением московского главка МВД, следственное управление столичного главка завело дело по статье «Мошенничество».