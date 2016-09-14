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Руководитель обувной сети объявлен в розыск по подозрению в хищении

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Руководитель российской группы компаний по продаже обуви и одежды обвиняется в хищении у банка крупной суммы денег и объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», — приводит ее слова официальный сайт ведомства.

Представитель ведомства добавила, что подозреваемый в настоящий момент находится в федеральном розыске. При этом она не уточнила его имя, а также названия обувной компании и банка, у которого были похищены средства.

Волк добавила, что после проверки, проведенной экономическим подразделением московского главка МВД, следственное управление столичного главка завело дело по статье «Мошенничество».

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Руководитель обувной сети объявлен в розыск по подозрению в хищении

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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