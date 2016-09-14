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Тело геолога, на которого в Якутии напал медведь, пока не найдено

На место происшествия доставлены охотовед и два охотника с собаками

Медведь напал на геолога из экспедиции алмазодобывающей компании «Алроса» в Сунтарском районе на юго-западе Якутии. Тело мужчины пока не найдено. Об этом сообщили в региональном министерстве природы.

Нападение случилось на участке «Хампинский-2», расположенном на особо-охраняемой природной территории ресурсного резервата «Очума». После происшествия чиновники министерства на экстренном совещании приняли решение об отстреле хищника, передает агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что на место происшествия отправились сотрудники МВД и прокуратуры, а также сотрудники дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий минприроды Якутии. Кроме того, служебный вертолет «Алросы» доставил на участок охотоведа и двух охотников с собаками.

Как ранее заявляли в региональном департаменте охотничьего хозяйства, в последнее время в Якутии отмечается резкий рост количества медведей — животные близко подходят к местам проживания человека.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Тело геолога, на которого в Якутии напал медведь, пока не найдено

На место происшествия доставлены охотовед и два охотника с собаками

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