Баскетболистка Делле Донн язвительно поблагодарила хакеров

В результате взлома базы данных WADA выяснилось, что она принимает запрещенные в спорте препараты
Американская баскетболистка Елена Делле Донн поблагодарила хакеров за публикацию ее медицинских данных, которые были получены ими из взломанной базы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Спасибо хакерам, которые рассказали всему миру, что я легально принимаю препараты, прописанные мне для лечения заболевания и в отношении которых WADA сделало исключение», — написала Делле Донн в своем Instagram.
Successful surgery today on my right thumb. Thanks for all the well wishes! I'll be back on the court in no time Side note: I'd like to thank the hackers for making the world aware that I legally take a prescription for a condition I've been diagnosed with, which WADA granted me an exemption for. Thanks, guys!
Во вторник стало известно, что группировка хакеров Fancy Bear получила доступ к документам из базы данных ADAMS, принадлежащей WADA. Из них следует, что агентство разрешало американским спортсменам принимать препараты, которые в спорте запрещены.
В частности, в скандальном списке оказались теннисистки Винус и Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн. Последняя в августе текущего года сдала положительную пробу на амфетамин, однако не была дисквалифицирована и в составе женской сборной США по баскетболу завоевала золото на Олимпиаде в Рио. Кроме того, она получила разрешение в 2014 году использовать амфетамин и гидрокортизон, которые также входят в список запрещенных веществ WADA.
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