Баскетболистка Делле Донн язвительно поблагодарила хакеров

Американская баскетболистка Елена Делле Донн поблагодарила хакеров за публикацию ее медицинских данных, которые были получены ими из взломанной базы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Спасибо хакерам, которые рассказали всему миру, что я легально принимаю препараты, прописанные мне для лечения заболевания и в отношении которых WADA сделало исключение», — написала Делле Донн в своем Instagram.

Во вторник стало известно, что группировка хакеров Fancy Bear получила доступ к документам из базы данных ADAMS, принадлежащей WADA. Из них следует, что агентство разрешало американским спортсменам принимать препараты, которые в спорте запрещены.

В частности, в скандальном списке оказались теннисистки Винус и Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн. Последняя в августе текущего года сдала положительную пробу на амфетамин, однако не была дисквалифицирована и в составе женской сборной США по баскетболу завоевала золото на Олимпиаде в Рио. Кроме того, она получила разрешение в 2014 году использовать амфетамин и гидрокортизон, которые также входят в список запрещенных веществ WADA.

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