Правительство выделило российскому автопрому 3,3 млрд рублей

На поддержку российских производителей автомобилей правительство РФ выделило 3,3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей для предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение технических характеристик и подтверждение соответствия продукции международным стандартам», — говорится в пояснении к документу, которое опубликовано на сайте правительства.



В комментарии также говорится, что активному продвижению российских автомобилей мешает различие потребительских и технических требований, в частности по экологическим стандартам, а также необходимость производства специальных климатических версий.

Выделенные средства были предусмотрены в государственном бюджете на текущий год.

Ранее «Известия» сообщали, что «АвтоВАЗ» увеличил продажи в России в августе на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильный уровень продаж показывают новые модели Lada. Так, Lada Vesta входит в топ-5 общероссийского рейтинга, Lada Xray — в топ-20.