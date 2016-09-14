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Правительство выделило российскому автопрому 3,3 млрд рублей

Производители получат субсидии на улучшение технических характеристик автомобилей

На поддержку российских производителей автомобилей правительство РФ выделило 3,3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей для предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение технических характеристик и подтверждение соответствия продукции международным стандартам», — говорится в пояснении к документу, которое опубликовано на сайте правительства.

В комментарии также говорится, что активному продвижению российских автомобилей мешает различие потребительских и технических требований, в частности по экологическим стандартам, а также необходимость производства специальных климатических версий.

Выделенные средства были предусмотрены в государственном бюджете на текущий год.

Ранее «Известия» сообщали, что «АвтоВАЗ» увеличил продажи в России в августе на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильный уровень продаж показывают новые модели Lada. Так, Lada Vesta входит в топ-5 общероссийского рейтинга, Lada Xray — в топ-20.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Правительство выделило российскому автопрому 3,3 млрд рублей

Производители получат субсидии на улучшение технических характеристик автомобилей

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