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МВД Украины: отставки Авакова не будет, несмотря на уголовное дело

Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко заявил о начале расследования в отношении главы министерства внутренних дел по обвинению в коррупции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своем посту, несмотря на открытие в отношении него Генпрокуратурой страны уголовного дела.

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

«Министр внутренних дел будет оставаться на своем посту... Я хочу успокоить всех, кто раздувает слухи о возможной отставке Авакова. Ее не будет», — сказал Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «24 канала» заявил, что в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова возбуждено уголовное дело. 

Поводом для открытия дела стали многочисленные обращения от главы украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите, на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые», — сказал Луценко.

Напомним, что в конце 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в суд иск на губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о защите чести и достоинства после конфликта во время заседания Национального совета реформ в Киеве 14 декабря, в конце которого Аваков швырнул в экс-президента Грузии стакан с водой. Это произошло из-за того, что экс-президент Грузии назвал Авакова коррумпированным, а себя — честным человеком.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

МВД Украины: отставки Авакова не будет, несмотря на уголовное дело

Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко заявил о начале расследования в отношении главы министерства внутренних дел по обвинению в коррупции

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