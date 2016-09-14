За изнасилование и убийство девочки в Новосибирске задержан рецидивист

В Новосибирской области задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии и жестоком убийстве 12-летней девочки. Задержанный дважды имел судимость за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы по статье «Убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием». Об этом в среду сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Девочка возвращалась из школы домой по проселочной дороге во вторник вечером после 19.00 по местному времени (15.00 мск). Она не вернулась домой и не выходила на связь, сообщает телеканал РЕН ТВ. Родственники организовали поиски пропавшей девочки. Позже ее тело со следами сексуального насилия обнаружили у дороги в районе искусственного озера недалеко от села Криводановка.

«В короткие сроки в результате правильно спланированных следственно-оперативных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления 25-летнего местного жителя», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.



Следствие установило личность предполагаемого преступника, опросив местных жителей, видевших молодого человека в районе места преступления, — им оказался ранее дважды судимый за незаконный оборот наркотиков безработный местный житель.



На месте происшествия следствие получило образцы для проведения экспертизы.

