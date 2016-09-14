NYT: соглашение с РФ по Сирии усилило раскол в администрации США

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в сирийском урегулировании углубило раскол между Белым домом и Пентагоном. Министр обороны США Эштон Картер всё еще глубоко сомневается в целесообразности координации усилий Вашингтона и Москвы по борьбе с террористами в Сирии.

Картер был одним из политиков, выступавших против соглашения, когда на прошлой неделе Керри из Женевы обсуждал с американскими чиновниками детали договора с Россией. Несмотря на то что президент США Барак Обама в конечном итоге соглашение одобрил, Пентагон остался при своем мнении, пишет The New York Times.

Согласно плану Лаврова и Керри, перемирие в Сирии вступило в силу в понедельник, в 19.00 мск. Оно должно продлиться семь дней, на восьмой к работе приступит Совместный исполнительный центр, военные России и США должны начать координировать удары по террористам.

«Я не скажу ни да, ни нет. Заявлять о том, что мы в это ввяжемся, было бы преждевременно», — заявил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании ВС США Джеффри Хэрриджин.

Ранее сомнения выражали и чиновники Белого дома. Соглашение по Сирии усиливает давление на Россию, администрация США сомневается в том, что РФ будет выполнять его условия, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Разногласия между госсекретарем Керри и министром обороны Картером отражают внутренний конфликт в политике Обамы в Сирии, пишет издание.