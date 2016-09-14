КПРФ предлагает отчислять часть доходов с использования недр россиянам

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который дает россиянам право на получение части доходов бюджета России от добычи полезных ископаемых.

Право на получение своей доли должен иметь каждый гражданин России, который имеет трудовой стаж не менее девяти месяцев на финансовый год и не получал за это время пособие по безработице, говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Также на выплаты могут рассчитывать россияне, состоявшие на учете в службе занятости, но не получавшие пособие, и пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

Предполагается, что за первый финансовый год распределяемая сумма будет равна 20% дохода от добычи природных ресурсов на территории России. По мнению авторов, законопроект позволяет избежать усиления таких негативных социальных явлений, как тунеядство, и стимулирует граждан к оформлению трудовых отношений в соответствии с законодательством.