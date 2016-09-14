«Аэроэкспресс» потребует паспортные данные пассажиров

С 15 сентября приобрести билеты на «Аэроэкспресс» через официальный сайт или мобильное приложение компании можно будет только по паспорту. Для покупки билета пассажиру потребуется ввести имя, серию и номер удостоверения личности.



Меры приняты по приказу Минтранса и нацелены на повышение безопасности пассажиров. Однако покупать билеты через кассу или автомат можно по-прежнему без паспортных данных.



В качестве документа, удостоверяющего личность, могут использоваться как национальные, так и загранпаспорта, а также военные билеты и свидетельства о рождении (для детей).

Обработка персональных данных в информационных системах будет выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных, отметили в компании.