Росздравнадзор нашел грубые нарушения в интернате под Иркутском

Росздравнадзор выявил грубые нарушения при проверке интерната под Иркутском, где от вспышки инфекции погибли дети. Внеплановая проверка была проведена в Черемховском психоневрологическом интернате и городской больнице после смерти четверых воспитанников интерната и массовой госпитализации детей с подозрением на кишечную инфекцию.

По данным ведомства, при поступлении в интернат дети не обследовались на наличие кишечных инфекций. Врач-педиатр, работавший с детьми в интернате, не имел профессионального образования и сертификата по специальности «неврология», а также не проходил повышение квалификации по «экспертизе качества медицинской помощи». Кроме того, в интернате найдены лекарства с истекшим сроком годности, условия хранения медицинских препаратов не соблюдались, сообщили в Росздравнадзоре.

Информация обо всех нарушениях направлена в прокуратуру, Следственный комитет и Минздрав.

Напомним, после вспышки кишечной инфекции в Черемховском психоневрологическом интернате, где содержались дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга и центральной нервной системы, из учреждения был госпитализирован 61 ребенок, четверо из них скончались в больнице.

После этого директору интерната, его заместителю, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах было предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».