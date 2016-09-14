«Столыпина убили коррупционеры»

14 августа 1911 года было совершено 11-е по счету и ставшее роковым покушение на выдающегося политического деятеля Российской империи, премьер-министра Петра Столыпина. От полученных в киевском театре ран он скончался спустя три дня. Столыпин понимал, что Россию губит бедность, и проводил реформы, пытаясь создать условия для улучшения жизни крестьян. Считается, что именно за эти его действия и убили Столыпина. «Известия» поговорили с правнуком русского государственного деятеля Николаем Случевским, посвятившим многие годы изучению наследия прадеда.

— Николай Владимирович, здравствуйте. Вы действительно правнук Петра Столыпина?



— Да, это так. Моя бабушка — старшая дочь Петра Аркадьевича, Мария. Она оставила воспоминания о своем отце. Наша семья жила в Америке, в Калифорнии, но недавно я вернулся в Москву.



— Я знаю, что вы не верите в то, что ваш прадед был убит террористами из-за проведения им антитеррористической кампании.

— В это не верил никто в нашей семье. Моя бабушка говорила, что эта причина нелогична. Да и сами причины смерти Петра Аркадьевича были странны.



— Давайте напомним читателям.

Фото: РИА Новости

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— Столыпин был убит в Киеве, куда приехал на открытие памятника царю Александру II. Это само по себе было странно. Зачем Столыпину ехать в Киев на открытие памятника? Он ругался в письме прабабушке, говорил, что это не дело премьер-министра. Далее, он приехал в Киев практически без охраны. И это при том, что на всем пути следования Столыпина охрана была на самом высшем уровне. Не вызывает сомнения, что охрана знала о покушении, и это говорит о самом высоком уровне заговора.

— Не так давно мы писали о покушении на Столыпина на Аптекарском острове, которое организовали его политические противники — эсеры...

— Нет, в этом случае эсеры исключены. К 1911 году организационные способности эсеров были нулевые, а антитеррористические программы, которые ввел Столыпин после покушения на Аптекарском острове, сработали.



— Есть точка зрения, что в убийстве Столыпина замешан его политический противник князь Владимир Мещерский.



— Бред полный. Доподлинно известно, что Столыпин хотел подавать в отставку и Николай II хотел эту отставку принять. Мещерский не мог этого не знать.

— Неужели произошла ошибка?



— Есть третий вариант. Виной всему — реформы Столыпина. Широким массам известна только его аграрная реформа, но у Столыпина на самом деле было семь реформ. Одна из них — экономическая. Как известно, при Витте была установлена экономическая база или стандарт на основе золота. Но страну раздирала коррупция на самых верхах, не коррупция чиновников, а коррупция ВИПов, которые не считают себя коррупционерами. Столыпин боролся с этим. И, по-видимому, он собирался снять экономику с золотого стандарта и перевести на серебряный. Но при этом он собирался поступить жестко, чтобы все объявили свои холдинги. Так что Столыпина убили не террористы, не левые, а коррупционеры. Это мое личное подозрение.



— Как сегодня вы оцениваете деятельность Столыпина?

— Оцениваю в рамках исторического контекста. Столыпин был из тех, кого история называет либеральным консерватором. Да, он поддерживал Думу, но делал всё, чтобы укрепить историческое наследие России, и проводил либеральную реформу, понимая, что без этого Россия рухнет полностью. Благодаря его реформам 3 млн человек вышли из общины. Это сравнительно небольшая цифра, но посмотрите, что эти 3 млн сделали за пять лет: население выросло на 18 млн, выросло производство сельхозпродукции, сколько Россия начала вывозить за границу молока, масла, пшеницы! И это те же 3 млн.

— Но Толстой полемизировал со Столыпиным по вопросам частной собственности.

— Да, я знаю, Столыпины, кстати, до сих пор дружны с Толстыми.

— В итоге Толстой ошибался?

— И да и нет, я отвечу как политик. Сейчас я абсолютный толстовец и считаю, что Толстой был прав по сути. Однако Столыпин был прав на практике. Столыпин был прагматик. Он вышел на высший уровень благодаря фон Плеве, который был его идеологическим врагом, но он увидел в Столыпине прагматика и продвинул его.



— Что это значит?

— Это значит, что в одних случаях он поступил бы так, в других — иначе. Поэтому он и был так успешен в реформах. Как вы думаете, почему, закончив аспирантуру у Менделеева, он поехал заниматься сельским хозяйством в Литву? Это страшно не устраивало мою прабабушку. Ей прекрасно жилось в Петербурге, во дворце, а тут — ферма какая-то, Литва.

Если бы всё происходило так, как имел в виду Толстой, всё в России очень сильно развалилось бы.



— Как вы оцениваете антитеррористическую политику Столыпина? На территории губерний, где свирепствовали террористы, было введено ускоренное судопроизводство. Расстрелы производились практически без суда и следствия.

— Наверное, я скажу неправильную вещь, и вы можете сказать, что это неправильно. За год было расстреляно 1350 человек. Это несопоставимо с тем, сколько человек пострадало впоследствии от сталинских репрессий. К тому же, прадеду удалось достичь результата. Уже в следующем году террористическая волна пошла на спад.

