Роспотребнадзор: введение минимальной суммы покупки незаконно

Это является навязыванием приобретения дополнительных товаров, заявили в ведомстве
Установление минимальной суммы покупки в магазине является нарушением российского законодательства и навязыванием приобретения дополнительных товаров, заявили в Роспотребнадзоре.
«Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что в одной из торговых сетей в Иркутске установили обязательную сумму покупки в 500 рублей, а покупателям, желающих приобрести товары на меньшую сумму, отказывали в обслуживании.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас предпринимаются необходимые меры для пресечения этого и подобных нарушений.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.