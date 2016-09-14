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Роспотребнадзор: введение минимальной суммы покупки незаконно

Это является навязыванием приобретения дополнительных товаров, заявили в ведомстве

Установление минимальной суммы покупки в магазине является нарушением российского законодательства и навязыванием приобретения дополнительных товаров, заявили в Роспотребнадзоре.

«Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из торговых сетей в Иркутске установили обязательную сумму покупки в 500 рублей, а покупателям, желающих приобрести товары на меньшую сумму, отказывали в обслуживании.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас предпринимаются необходимые меры для пресечения этого и подобных нарушений. 

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Роспотребнадзор: введение минимальной суммы покупки незаконно

Это является навязыванием приобретения дополнительных товаров, заявили в ведомстве

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