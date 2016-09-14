Из Москвы в Эмираты пытались вывезти 30 краснокнижных птиц

В аэропорту Домодедово таможенники изъяли 30 редких птиц семейства соколиных. Пернатых, занесенных в Красную книгу, пытались вывезти в Объединенные Арабские Эмираты.

Изъятых птиц поместили в Центр передержки животных в Москве. Как сообщает Агентство городских новостей, назначена экспертиза по определению вида птиц.

«Известия» ранее писали, что в заповеднике «Хакасский» при попытке отлова краснокнижных хищников — соколов-балобанов — были задержаны два жители Ближнего Востока. В качестве приманки охотники использовали живых голубей, оснащенных специальными петлями.

В России, Казахстане и Монголии популяция краснокнижных пернатых семейства соколиных постепенно сокращается. По мнению ученых, это связано с нелегальным отловом соколов для дальнейшей продажи в арабские страны, где популярна соколиная охота.



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