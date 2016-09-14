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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Барселоне

Информацию подтвердило посольство РФ в Мадриде

Российские туристы не пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Барселоне. Информацию подтвердило посольство России в Мадриде.

Автобус направлялся от курорта Льорет-де-Мар в сторону международного аэропорта в Барселоне. В перевернувшемся транспортном средстве находились граждане Англии, Испании, Литвы, Белоруссии, Германии, Польши и Ирландии, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, автобус с иностранными туристами перевернулся в Барселоне в среду. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека. Как минимум трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Барселоне

Информацию подтвердило посольство РФ в Мадриде

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