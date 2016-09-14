На выборах досрочно проголосовало 0,05% россиян

Около 63 тыс. избирателей в России приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, это 0,05% от общего числа избирателей в стране.

«Фактически действительно у нас досрочного голосования в этой кампании нет», — сообщила Памфилова на заседании в среду.

По словам Памфиловой, досрочное голосование на предстоящих выборах не предусмотрено, оно проводится только в отдаленных и труднодоступных регионах страны. С 28 августа оно проходит в 33 регионах, на речных и морских судах, которые в день выборов будут находиться в плавании, а также на семи полярных станциях в Арктике и Антарктике.

Кроме того, досрочное голосование организовано в населенных пунктах Приморского края, пострадавших от подтопления, оно охватит порядка 20 тыс. человек, сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут в России 18 сентября. Россиянам предстоит выбрать 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.