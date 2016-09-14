Минаков подпишет контракт с UFC через сутки после ухода из Bellator

17 июня 2016 года непобежденный российский тяжеловес Виталий Минаков провел свой крайний бой против австралийца Питера Грэма. Чуть больше минуты понадобилось 31-летнему чемпиону для того, чтобы одержать в этом поединке победу. С тех пор в восьмиугольнике Минаков не выступал.



13 сентября в американской прессе появилась информация о переговорах, которые Виталий ведет с UFC. «Известия» связались с Минаковым и узнали у него, насколько эти слухи соответствуют действительности.

— На сегодняшний день у меня есть контракт с Bellator, — рассказал спортсмен. — Американское законодательство устроено так, что если у тебя есть действующее соглашение с какой-то одной бойцовской организацией, то ты не можешь вслух заявлять о переговорах с их конкурентами. Я скажу так: со стороны UFC есть интерес и он конкретный. Не на уровне слухов.

Также российский тяжеловес рассказал и о возникших разногласиях с Bellator.

— С Bellator дела обстоят следующим образом — у меня был заключен с ними контракт не на количество поединков, а на определенный срок — на три года, — отметил Виталий. — Эти три года истекли, но по условиям, если ты являлся чемпионом организации — а я им являлся, — она имеет право продлить с тобой контракт сначала на шесть месяцев, а затем еще два раза на три. Что они и сделали. Мое соглашение с Bellator истекает через пару месяцев. Но теперь с их стороны началось непонятное поведение — они уверяют, что я должен провести еще несколько боев под их эгидой, хотя в контракте вообще не было сказано ни слова о количестве поединков. Сейчас этот вопрос изучает мой юрист. Скажу так: как только истечет мой договор с Bellator, я буду «в свободном плавании» не больше суток. Уже в ближайшее время я подпишу новый договор с одним из крупных мировых промоушенов.

Российский боец уверен, что в случае подписания контракта с UFC ему удастся достигнуть в этой организации наивысших позиций.

— Сегодня в UFC есть все условия для того, чтобы выходить и биться за пояс чемпиона в тяжелом весе. Большинство спортсменов, выступающих в этой весовой категории, — возрастные ребята с «пробитой головой», они падают даже от подзатыльников, — продолжил Минаков. — Только Стипе Миочич — действующий чемпион UFC в тяжелом весе — достаточно молодой парень, ему 34. А если посмотреть на остальных ребят — им всем под 40.

Президент компании Fight Nights Камил Гаджиев, клиентом которой является Минаков, уверен, что подписание контракта между UFC и его подопечным — вопрос ближайшего времени.

— Основной интерес Виталия в ММА сейчас — подписание контракта с ведущим промоушеном UFC, — заявил «Известиям» Гаджиев. — Несколько лет Виталий был клиентом Bellator, являлся чемпионом этой организации, но в последние годы их пути разошлись. Причина в том, что он хочет выступать в лучшей организации мира и быть ее чемпионом. Мы считаем, что у него есть все возможности для того, чтобы стать сильнейшим тяжеловесом в мире.

Виталий Минаков — четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта по дзюдо. Свой первый бой в ММА Виталий провел 4 апреля 2010 года против Руслана Кабдуллина. На 5-й минуте поединка соперник Минакова сдался. За время выступлений в ММА российский чемпион одержал 18 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Девять раз тяжеловес нокаутировал своих соперников, семь раз вынуждал их сдаться и лишь дважды дожидался решения судей в свою пользу.



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