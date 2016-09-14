В России привьют 18 млн детей, используя новые вакцины

Почти 18 млн детей будет привито в России от гриппа в 2016 году, 5 млн из них — в возрасте до шести лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будут использованы две новые вакцины дополнительно к одной уже имеющейся. Все они — отечественного производства.



«Общий объем поставленных доз (для детей) будет составлять почти 18 млн, из них почти 5 млн — это вакцины для детей до шести лет. В этом году акцент на обеспеченность детей до шести лет», — сказала Анна Попова.

Напомним, что массовая вакцинация населения России от гриппа началась в сентябре. Более половины от планируемого объема вакцин от гриппа уже доставлено в субъекты РФ, иммунизация начата.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом году будет распространен изменившийся штамм гриппа А (Н3N2), а также изменившейся вирус гриппа B. «Они также включены в вакцину», — сказала Попова.





