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В России привьют 18 млн детей, используя новые вакцины

Все они — отечественного производства

Почти 18 млн детей будет привито в России от гриппа в 2016 году, 5 млн из них — в возрасте до шести лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будут использованы две новые вакцины дополнительно к одной уже имеющейся. Все они — отечественного производства.

«Общий объем поставленных доз (для детей) будет составлять почти 18 млн, из них почти 5 млн — это вакцины для детей до шести лет. В этом году акцент на обеспеченность детей до шести лет», — сказала Анна Попова.

Напомним, что массовая вакцинация населения России от гриппа началась в сентябре. Более половины от планируемого объема вакцин от гриппа уже доставлено в субъекты РФ, иммунизация начата. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом году будет распространен изменившийся штамм гриппа А (Н3N2), а также изменившейся вирус гриппа B. «Они также включены в вакцину», — сказала Попова.


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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В России привьют 18 млн детей, используя новые вакцины

Все они — отечественного производства

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