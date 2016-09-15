Игрок «Спартака» Александр Зуев может продолжить карьеру в Казахстане

В августе «Известия» сообщали о том, что 20-летний полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России (U-21) Александр Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана. Главное футбольное ведомство страны в случае согласия игрока на смену гражданства готово гарантировать ему место в основном составе национальной команды. Таким образом, Российский футбольный союз (РФС) может потерять очередное молодое дарование: еще двое талантливых футболистов, ранее игравших за национальные команды России разных возрастов, — 20-летний нападающий Рамиль Шейдаев и 24-летний полузащитник Эмин Махмудов — ранее решили выступать за сборную Азербайджана.



Александр Зуев пока не принял окончательного решения по поводу своего профессионального будущего, однако ситуация набирает серьезные обороты. Представители Федерации футбола Казахстана (ФФК) снова вышли на связь с российским полузащитником, подтвердив свой интерес к его персоне, а также сделав более конкретное предложение. По сообщению источника «Известий» из близкого окружения футболиста, это предложение является очень выгодным именно с финансовой точки зрения.



— В ФФК всерьез заинтересованы в том, чтобы переманить к себе Александра Зуева, и готовы предложить талантливому игроку хорошие деньги, — рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник. — По мнению руководителей главного футбольного органа страны, российский полузащитник может стать одним из ключевых игроков сборной Казахстана. Кроме того, казахстанская сторона готова при необходимости посодействовать переходу Зуева в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана. Тем более что интерес к футболисту существует у целого ряда казахстанских команд. Для себя Зуев еще ничего не решил, однако в теории не исключает подобного развития событий в своей карьере. Во многом это связано с тем, что в «Спартаке» футболист испытывает явный недостаток игровой практики.



Официальный представитель Александра Зуева Михаил Череповский подтвердил интерес к своему клиенту со стороны Федерации футбола Казахстана, а также рассказал о главных карьерных целях игрока.



— Действительно, казахи проявляют интерес к Зуеву, — признался «Известиям» агент футболиста. — И не только на клубном уровне. Казахстанская сторона заинтересована в том, чтобы Александр отказался от российского гражданства и оставил только казахстанское, что позволило бы ему выступать за сборную их страны. Однако никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Решение в любом случае должен и будет принимать только сам Александр. Могу лишь сказать, что в России — как в «Спартаке», так и в молодежной сборной — ему явно не достает игровой практики. Зуева это тяготит. А что касается гражданства, то у Саши так или иначе главная цель — выступать в Европе, где он в любом случае будет считаться легионером. В «Спартаке» же толку от его российского паспорта практически нет.



Также Череповский рассказал «Известиям», что из-за нехватки игровой практики в стане красно-белых Зуев мог покинуть «Спартак» еще минувшим летом.



— В период летнего трансферного окна у Александра было несколько вариантов продолжения карьеры, — отметил агент. — Интерес к нему проявляли не только клубы из РФПЛ, но и из Европы. Ближе к закрытию летнего периода дозаявок была возможность отправиться в аренду в «Анжи». Но «Спартак» в итоге не захотел отпускать игрока — даже в аренду.

Александр Зуев родился в Казахстане и начал заниматься футболом в секции клуба «Тобол» (Костанай). В 2005 году полузащитник вместе с семьей перебрался в Россию. В 2013 году Зуев мог подписать контракт с ЦСКА, но выбрал «Спартак». Всего за красно-белых российский полузащитник провел 19 матчей в чемпионате России, 14 из которых пришлись на сезон-2015/16.



Зуев является чемпионом Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет, а также серебряным призером чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет. В молодежной сборной России (U-21) полузащитник дебютировал в 2016 году в матче против сборной Азербайджана (U-21) в рамках отборочного турнира к Молодежному чемпионату Европы 2017 года.

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