Новый глава УЕФА Чеферин: человек, который обещает и делает

В среду в Афинах прошел внеочередной отчетно-выборный конгресс УЕФА, с окончанием которого закончилось и почти годовое безвластие в организации. Новым первым лицом европейского футбола был избран 48-летний словенец Александр Чеферин, набравший 42 голоса. Остальные 13 голосов достались его единственному конкуренту — главе Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэлю ван Праагу. За несколько дней до конгресса свою кандидатуру снял с голосования президент Федерации футбола Испании и вице-президент УЕФА Анхель Мария Вильяр, с осени прошлого года исполнявший обязанности президента европейской футбольной конфедерации после дисквалификации Мишеля Платини.

Александр Чеферин родился в 1967 году в столице Словении Любляне. С 2005 года он состоит в совете директоров любительского клуба «Любляна Лойерс», в 2006–2011 годах входил в правление самого популярного словенского клуба «Олимпия» (Любляна). В 2011 году функционер был избран президентом Федерации футбола Словении. Он пришел к власти на волне скандала вокруг задолженностей по выплатам премиальных игрокам национальной команды за выход в финальную часть чемпионата мира 2010 года в ЮАР. В ноябре 2009 года словенцы сенсационно обыграли в стыковых матчах за выход на ЧМ сборную России, что до сих пор является одним из самых резонансных поражений в истории отечественного футбола. Однако весной следующего года, незадолго до старта мундиаля, капитан сборной Словении Роберт Корен обвинил тогдашнего главу федерации Ивана Симича в неисполнении взятых на себя обязательств. Симич пытался договориться с игроками о снижении суммы премиальных, мотивируя это тем, что выполнить изначальные обязательства федерация не в состоянии. В результате конфликта он подал в отставку с поста президента.

— При Симиче мы вышли на чемпионат мира, но у него не было хороших отношений с игроками, — рассказал «Известиям» тогдашний полузащитник сборной Словении Александр Радосавлевич. — Он постоянно вступал с нами в полемику в газетах по поводу финансовой составляющей, и в личных беседах у нас были ссоры. Чеферин, возглавив федерацию, быстро разрешил проблемы с премиальными. Он приехал в расположение нашей команды в один из первых дней после избрания. Уже тогда он произвел на игроков и тренерский штаб хорошее впечатление. Сложилось мнение, что Чеферин всегда делает то, что обещает. Уже с первых дней его нахождения во главе федерации сборная Словении перестала в чем-либо нуждаться в плане условий для подготовки к матчам.

По словам Радосавлевича, выступавшего в России за ярославский «Шинник» и «Томь», Чеферин будет усиленно отстаивать интересы не самых передовых стран Европы, а также хорошо относиться к Российскому футбольному союзу (РФС), открыто поддержавшему его кандидатуру.

— Изначально Чеферин не был «футбольным человеком», — сказал 37-летний экс-футболист. — У него есть адвокатская фирма, довольно известная в Словении. Но Чеферин всегда был футбольным болельщиком, и сам довольно неплохо играет в футбол на любительском уровне. Он уже давно стал своим в футбольной среде Словении, поэтому смог в 2015 году повторно переизбраться в президенты федерации.

Бывший консультант ФИФА по странам СНГ, Восточной Европы и Средней Азии Валерий Чухрий расстроен именно тем, что время «футбольных людей» в УЕФА прошло.

— Для меня оптимальным кандидатом был снявшийся с выборов Вильяр, — заявил «Известиям» функционер, в 1999–2007 годах возглавлявший московский офис ФИФА. — Испанец сам был хорошим футболистом, дважды выигрывал чемпионат Испании в составе «Атлетика» из Бильбао. А во главе испанской футбольной федерации он уже более 25 лет. За ним стоит колоссальный успешный опыт, выстраивание системы детско-юношеского футбола, что привело к выигрышу сборными Испании всего, что можно — Олимпиады-1992 в Барселоне, двух чемпионатов Европы (2008, 2012) и первого в истории страны чемпионата мира. Он мог достойно продолжить дело Платини. Голландец ван Прааг также был достойным кандидатом. Его отец Ян ван Прааг был президентом легендарного «Аякса» в 1970-х с Йоханом Кройфом и Ринусом Михелсом. Сам Михаэль также успешно руководил клубом в 1990-е, выиграв Лигу чемпионов-1995, а затем неплохо справлялся с работой во главе Федерации. Сейчас же к власти приходит человек, которого широкая общественность еще полгода назад и вовсе не знала.



Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis

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Напомним, Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 года, осенью 2015 года был уличен комитетом по этике ФИФА в получении денежных средств от экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, главного фигуранта разразившегося в том же году коррупционного скандала в мировом футболе. Блаттер покинул свой пост после 17 лет правления. В 2011 году он выплатил Платини 2 млн швейцарских франков (примерно €1,8 млн) якобы в качестве вознаграждения французу за работу советником президента ФИФА в период с 1999 по 2002 год. Однако в договоре, который стороны заключали в 1999 году, не было ни слова об этой выплате. Оба функционера объясняли это тем, что между ними была лишь устная договоренность.

Арбитражная палата комиссии по этике ФИФА сочла этот денежный перевод злоупотреблением служебным положением и нарушением этического кодекса ФИФА в части, касающейся подарков и привилегий. Блаттер и Платини в декабре 2015 года были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. После ряда апелляций президент УЕФА добился сокращения дисквалификации до четырех лет.



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