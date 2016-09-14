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В Москве появится сеть медцентров для помощи пострадавшим от инсульта

Пострадавших будут максимально оперативно отвозить в клиники для проведения эндоваскулярных операций

В Москве до конца 2016 года планируется открыть центр для оказания оперативной помощи пострадавшим от инсульта людям. В инсультную сеть объединяться восемь медицинских центров столицы. 

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева сообщила, что новый медцентр будет работать по аналогии с инфарктной сетью. По ее словам, пострадавших от инсульта пациентов будут оперативно доставлять в клиники для проведения эндоваскулярных операций. 

Как сообщает телеканал «360», с феврале 2017 года кабинеты вторичной профилактики инсультов заработают в каждой центральной поликлинике. Их оснастят современным оборудованием для ранней диагностики.

Елена Васильева также сообщила, что для врачей, которые будут работать в инсультной сети, начались тренинги и обучающие семинары. В дальнейшем для них будут организованы регулярные зарубежные командировки для изучения опыта иностранных коллег.

Созданная в Москве инфарктная сеть оправдала ожидания. Согласно последним данным, с 2013 года смертность от инфаркта миокарда в столице снизилась на 20%.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В Москве появится сеть медцентров для помощи пострадавшим от инсульта

Пострадавших будут максимально оперативно отвозить в клиники для проведения эндоваскулярных операций

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