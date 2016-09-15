Украина не получит от России материальной компенсации за Крым

Киеву не стоит рассчитывать на компенсацию от России в связи с иском о якобы нарушениях Конвенции по морскому праву. Об этом «Известиям» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.



— Я давно не комментирую претензии Киева. Украинские должностные лица — больные люди. За что еще они будут судиться с нами? По-моему, мысли приобрели уже такой размах, что сложно делать какие-то прогнозы, — сказал Сергей Аксенов.

Официальный Киев на этой неделе подает иск против России о нарушениях Конвенции по морскому праву. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он, в частности, сказал, что «иск фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия». При этом Климкин подчеркнул, что подобные иски предусматривают три стадии: права, реституцию этих прав и компенсацию.

— И, конечно, мы пойдем до компенсации, — заявил украинский министр. — Это абсолютно понятно.

Однако до сих пор неясно, в какой именно суд Киев намеревается подать иск.

— Уже неоднократно я слышу заявления Климкина о том, что вот-вот будет подан иск в международные судебные органы. При этом он не может или не хочет сказать, в какую конкретно инстанцию Украина собирается подать этот иск. Есть иерархия международных судебных органов: Международный суд ООН, постоянная палата третейского суда ООН и арбитраж по морскому праву ООН. Но куда бы он ни пришел — везде буду я, — прокомментировал «Известиям» ситуацию член постоянной палаты третейского суда ООН и член арбитража по морскому праву ООН Камиль Бекяшев.

По его словам, формально каждый из этих судов вправе принять иск к производству, однако реальной перспективы у Киева нет, поскольку Крым уже два года является субъектом РФ.

— Всё было сделано в соответствии с международным правом на основе волеизъявления народа, а по Уставу ООН народ — субъект международного права. В этой связи суд, скорее всего, отклонит иск. Более того, на территорию Крыма и прилегающие воды как на субъект России распространяется действие Конституции РФ. А значит, распространяется ее действие и на исключительную экономическую зону, континентальный шельф и территориальное море. Этот иск беспочвенен и бесперспективен, и любые притязания должны быть немедленно отклонены, — заявил Бекяшев. — Непризнание большинством стран вхождения Крыма в состав РФ не имеет значения для суда. Крымский народ как субъект международного права принял решение присоединиться к другому государству — подобных случаев много в международной практике. Если же иск примут к рассмотрению, то процесс ввиду своей сложности может занять от пяти до десяти лет.

Примечательно, что Россия готова обсуждать этот вопрос напрямую с Украиной, без привлечения к переговорам третьих сторон. Об этом «Известиям» рассказал член комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов.

— Мы сейчас затрагиваем очень сложную тему. Примечательно, что когда Порошенко только пришел к власти и украинские власти не понимали, как себя вести — на тот момент они еще не до конца вошли в роль прозападной «шестерки», — они на высоком уровне просчитывали варианты по поводу использования недр прилегающих территорий. Если мы отбросим вопрос принадлежности полуострова и перейдем к теме хозяйствующих субъектов, то для Киева самым разумным будет начать обсуждать этот вопрос с российскими компетентными органами, о чем я не раз говорил украинским коллегам. Есть много способов эксплуатации этих территорий, все равно рано или поздно придется этот вопрос решать. Если украинская сторона наберется смелости и здравого смысла — нужно обсуждать этот вопрос с Москвой. Но если пойдет наглый вариант с криками в сторону США, для Киева эта ситуация станет тупиковой, — подчеркнул Климов.