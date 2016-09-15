Матвиенко: «В ПАСЕ идет поиск пути возвращения России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью корреспонденту «Известий» Светлане Субботиной рассказала о международной повестке верхней палаты парламента, о начале политического сезона в России, выборах в Государственную думу и бюджетном процессе.

— Валентина Ивановна, начался ваш визит в Страсбург. Вы принимаете участие в Европейской конференции председателей парламентов. Какие вопросы в повестке дня?

— Конференция — представительный общеевропейский форум, который объединяет парламенты 47 государств. В этот раз повестка форума очень насыщенная. На обсуждение вынесены вопросы взаимодействия парламентов в борьбе против дискриминации, нарушения прав человека, любых видов нетерпимости: расовой, национальной, религиозной, иной. В повестке дня также проблемы миграции, они сегодня очень остры, можно сказать, критичны для Европы.

Наша делегация примет участие во всех дискуссиях. Нам есть что сказать, чем поделиться. В нашей стране проживает более 190 национальностей. Мы научились строить общество на принципах равноправия, учета взаимных интересов, заботы о всех народах, сохранении их языков, культуры. У России большой позитивный опыт, он может быть востребован.

К сожалению, многие из этих проблем остаются в ряде европейских государств нерешенными. Как ни печально, но большей частью они касаются русскоязычного населения. Сегодня более 300 тыс. человек в странах Балтии имеют унизительный статус «неграждан». Люди лишены возможности участия в политической жизни, не могут изучать русский язык, учить детей в русских школах. Им ограничен доступ к сфере культуры.

Мы видим, что политика ограничений продолжается. На Украине и в странах Балтии запрещаются российские телеканалы, радиостанции, демонстрация российских фильмов. В XXI веке это кажется диким, тем не менее это сегодняшние реалии. Последний тому пример — поджог студии независимого телеканала «Интер», вещающего в том числе на русском языке. Случай вопиющий! Правда, на этот раз есть реакция международного сообщества. Мы очень надеемся, что объективное расследование поставит точку в этой истории, виновные будут привлечены к ответственности. Но чаще всего Запад делает вид, что не замечает, либо замалчивает такие проблемы.

Мы полагаем, что пора от дискуссий переходить к конкретным мерам по соблюдению прав человека. В том числе и в социально-экономической сфере.

В рамках нынешнего визита проходят двусторонние встречи. Планируется беседа с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом. Уже состоялась встреча с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом и членами президентского комитета, куда входят руководители всех политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы. Намечается подписание соглашения о сотрудничестве между Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ и Парламентской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества.

— Вы сказали, что пора перейти к практическим действиям по защите прав русскоязычного населения. Какие шаги вы считаете необходимыми?

— Риторика о правах человека должна иметь конкретное измерение. Мы за равное отношение к любому государству, любому народу. Недопустим подход, когда в одном случае громко говорится о защите прав человека, а в другой аналогичной ситуации на проблему предпочитают закрывать глаза. Нужно строго соблюдать нормы международного права, исполнять те документы, которые принимаются Советом Европы. Практика избирательного применения действующих норм, двойных стандартов неприемлема.

Наша делегация поставит вопрос о роли парламентов в развитии демократии, соблюдении прав человека. Для Европы это очень злободневная задача.

Санкции

— В последнее время все чаще звучат заявления европейских парламентариев о снятии санкций Евросоюза и США с России. Будет ли эта тема обсуждаться в Страсбурге?

— Оставлю сейчас в стороне вопрос незаконности санкций с точки зрения международного права. Прошедшие два года показали несостоятельность самого этого инструмента. Санкции не принесли их инициаторам ожидаемых политических и экономических дивидендов. Западные компании, в первую очередь европейские, как известно, терпят убытки. Мы же в значительной мере адаптировались к ограничениям, созданным нашей стране на международных финансовых рынках. Попытки развалить российскую экономику, изолировать нас от международного сообщества провалились. Красноречивое тому свидетельство — результаты Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором приняли участие 56 стран, многочисленные двусторонние встречи президента России в ходе саммита «группы двадцати» в Ханчжоу.

Требования отмены санкций звучат все громче. И не только со стороны парламентариев, но и представителей бизнеса, общественности. Думаю, на «полях» конференции эта тема возникнет.



Убеждена, что здравый смысл возобладает, отмена санкций рано или поздно произойдет. Потому что они мешают и создают проблемы всем. Для России приемлема только полная и безусловная отмена санкций.

— Элла Памфилова заявила, что российских граждан на Украине нельзя лишать права голосовать 18 сентября. Что вы думаете по этому поводу?

— Такая позиция украинских властей — грубейшее нарушение международного права. Это пример действий неумных, провокационных. Тогда как в 145 государствах, где проживают россияне, будут открыты избирательные участки.

Безусловно, мы будем отстаивать возможность для наших граждан голосовать в российских диппредставительствах на территории Украины. Вместе с тем откроем участки для них в приграничных районах России и Белоруссии. Надеемся, что демократические организации Европы заявят о недопустимости нарушения Украиной норм международного права и соответствующих резолюций Совета Европы.

— Как вы считаете, готова ли ПАСЕ к возобновлению диалога с Россией?



— Россия — полноправный член Совета Европы. Она активно работает во всех его структурах, своевременно платит взносы. Наша позиция по поводу дискриминационного, несправедливого решения ПАСЕ о лишении российской делегации части полномочий хорошо известна. Время подтвердило, что мы приняли абсолютно правильное решение, заявив о том, что в этих условиях не будем работать в парламентской структуре Совета Европы. Мы готовы возобновить свою работу в ПАСЕ только при восстановлении прав российской делегации в полном объеме.

Мы считаем, что ни одна делегация не может быть дискриминирована, лишена части полномочий или исключена из ассамблеи. Это противоречит самому статусу мандата депутата, который он получает от избирателей. Мы считаем, что в этой части необходимо внести поправки в регламент ПАСЕ.

Мы выступаем и против странового мониторинга. Нельзя считать справедливым, что Россия и целый ряд других государств постоянно являются объектами мониторинга, тогда как в других странах, где существуют те же проблемы, он не проводится. Мониторинг должен быть тематическим и равным для всех. Будем на этом настаивать.

Еще одно важное обстоятельство: абсолютно неправильно, когда те или иные резолюции ПАСЕ принимаются большинством лишь от присутствующих на заседании. Зачастую это — меньшинство от всех членов ассамблеи. Принимаемые таким образом резолюции, по сути, нелегитимны, потому что не отражают мнения большинства членов ассамблеи.

— В январе 2017 года российская делегация вернется в ПАСЕ?

— Мы благодарны председателю ПАСЕ Педро Аграмунту за его взвешенную позицию и понимание, что с уходом России Парламентская ассамблея многое потеряла.

Вообще всё, что произошло, противоречит принципам парламентаризма. Международные парламентские организации и создаются для диалога, обсуждения, для поиска компромиссов, выработки взаимоприемлемых решений. Это условие стабильности в мире в целом.

Мы видим, что ситуация в ПАСЕ меняется. Если прежде всё принималось на эмоциях, то сегодня идет взвешенный анализ, поиск пути возвращения России в качестве полноправного члена ассамблеи. Ничто другое для нас неприемлемо.

Когда это случится — до конца этого года или на январской сессии ПАСЕ, — покажет время. Могу сказать, что сегодня диалог идет в конструктивном ключе.

Мы не находимся и не чувствуем себя в изоляции. У нас широкие двусторонние парламентские контакты. Очень активная позиция у российской делегации и в Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, и в Межпарламентском союзе, и в других международных структурах.

— Какие еще будут вопросы в международной повестке Совета Федерации в период осенней сессии?

— Осенняя сессия будет очень активна в плане парламентского взаимодействия. Только что мы вернулись из Китая, в следующем году ждем китайских коллег с ответным визитом. (В 2017 году в России будет проходить очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей, которое пройдет на площадке верхней палаты российского парламента. — «Известия»).

В октябре меня пригласили посетить Швейцарию с официальным парламентским визитом. Планирую откликнуться на приглашение и принять участие в заседании Ассоциации европейских сенатов, которое также будет проходить в Швейцарии.

В этом же месяце пройдет очередная ассамблея Межпарламентского союза. Мы выносим на нее вопрос о возможности проведения в 2017 году очередной ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. К нам приезжала мониторинговая миссия Межпарламентского союза. Она удовлетворена теми условиями, которые мы предложили для проведения ассамблеи.

Рассчитываем на поддержку делегаций других стран.

Как только такое решение будет принято, мы сразу начнем подготовку к ассамблее Межпарламентского союза. Это возможность для нас — России — предложить повестку дня форума, донести до участников позицию страны по тем или иным внешнеполитическим проблемам.

Предстоит очень важное мероприятие совместно с сенатом Франции. Французская сторона подготовила доклад о наших двусторонних отношениях — их истории и нынешнем состоянии. Мы договорились с председателем сената Жераром Ларше о том, что комитет Совета Федерации по международным делам представит свой доклад. Надеемся, что в ходе обсуждения мы сформулируем единые оценки, найдем компромиссные подходы и подготовим общий документ.

Намечаются визиты председателя Совета Федерации, членов палаты во Вьетнам, Иран, Японию, иные страны. Очень большой интерес к посещению России со стороны парламентариев других государств. В частности, в сентябре состоится визит председателя Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики.

Абсолютно точно могу сделать вывод, что межпарламентская дипломатия, взаимодействие с парламентами других государств дают очень хороший результат. Так уже несколько групп европейских парламентариев посетили Крым. Они смогли убедиться, что именно народ проголосовал за воссоединение со своей исторической родиной — Россией. Увидели мирную, спокойную жизнь крымчан и жителей Севастополя. Стало очевидно, что все заявления о нарушении прав крымско-татарского населения, страшилки типа танков на улицах крымских городов — не более чем пропаганда.

— В Сирии подписано соглашение о перемирии. Сергей Лавров и Джон Керри долго обсуждали этот вопрос. Как вы считаете, каковы перспективы этого перемирия?

— Это, конечно, очень важный шаг навстречу друг другу. В ходе встречи президента России Владимира Путина и президента США Барака Обамы на «полях» «группы двадцати» были достигнуты принципиальные договоренности на этот счет. И Сергей Лавров, и Джон Керри проделали огромную работу по конкретизации этих договоренностей. Всё это внушает определенный оптимизм. Может быть, сдержанный, но оптимизм.

Сейчас нужно проявить волю, предпринять усилия для того, чтобы добиться реализации этих договоренностей, перевести вопросы урегулирования ситуации в Сирии в политическое русло.

— Вернемся в страны СНГ. Недавно произошла смена руководства в Республике Узбекистан. Как, по вашему мнению, будут развиваться дальнейшие взаимоотношения с республикой? Какова роль парламентской составляющей в двусторонних отношениях?

—Уход из жизни первого президента Узбекистана Ислама Каримова — это огромная потеря и для Узбекистана, и для России. Все эти годы наши страны выстраивали отношения стратегического партнерства. Это заслуга прежде всего лидеров обоих государств, Владимира Путина и Ислама Каримова. Между ними сложились доверительные отношения, их усилиями создан прочный фундамент сотрудничества. У наших народов общая история, нас очень многое связывает. Дальнейшее позитивное развитие российско-узбекских отношений отвечает интересам обоих государств.

В республике сформировались работоспособные государственные институты. Это позволяет надеяться на то, что выборы нового главы Узбекистана, других органов государственной власти пройдут без потрясений, в демократическом ключе. А новое руководство продолжит тот курс, который все эти годы проводился президентом Исламом Каримовым.

Теперь о нашем межпарламентском взаимодействии. В этом году мы отмечаем 10-летие подписания соглашения между Советом Федерации и сенатом парламента Узбекистана. Оно реализуется, но далеко не весь его потенциал задействован. Вот почему мы выступаем за придание дополнительного импульса сотрудничеству верхних палат России и Узбекистана.

Надеюсь, после того как состоится переход власти, будет выбрано новое руководство, председатель верхней палаты парламента Узбекистана посетит нашу страну. Мы наметим конкретный план взаимодействия.

Противодействие терроризму

— 11 сентября мир отмечал 15-летие со дня атаки террористов в Нью-Йорке. Что может Россия предложить Западу в сфере борьбы с терроризмом?

— 11 сентября — ужасная трагедия. Она унесла тысячи человеческих жизней. Мир увидел: ни одно государство, даже сверхмощное, не защищено от террористической угрозы.

Первым, кто позвонил тогда президенту США Джорджу Бушу, был Владимир Владимирович Путин. Он заявил, что Россия готова к объединению усилий с США, с другими государствами в борьбе с этим страшным вызовом времени.

Все последующие годы мы последовательно придерживаемся этой линии. В прошлом году, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, глава Российского государства вновь призвал к созданию единого общемирового фронта борьбы с терроризмом. Мы настойчиво продвигаем эту идею, которая находит все больше сторонников.

Пример последних договоренностей России и США по Сирии — свидетельство того, что понимание необходимости объединения усилий пробивает себе дорогу. Растет осознание того, что не может быть «хороших» и «плохих» террористов, что терроризм, его структуры должны уничтожаться на корню. Необходимо решительно, всеми способами пресекать финансирование террористических организаций, поставки им оружия, нового пополнения. Такие договоренности у нас есть с целым рядом государств. Не должно быть ни малейшей лазейки для тех, кто поддерживает террористическую деятельность.

Процесс формирования международного фронта противодействия терроризму пусть и медленно, с определенным торможением, но идет. Надо этот процесс наращивать, создавать совместные антитеррористические центры, вырабатывать общие международные акты, направленные против терроризма. Надо уничтожать это зло в его логове. В противном случае оно будет распространяться по всему миру. Вот почему так важно последовательно и активно продолжать борьбу с террористической угрозой как на национальном, так и на международном уровне.

Начало сессии и кадровое обновление

— Не могу не спросить про начало осенней сессии. Совсем скоро пройдет первое заседание Совета Федерации.

— У некоторых складывается впечатление, что осенняя сессия начинается с первым пленарным заседанием. Это не так. На самом деле уже с середины августа в Совете Федерации активно работают комитеты, проходят выездные заседания, другие мероприятия. Недавно прошел Межрегиональный банковский совет, где мы обсуждали финансовое положение регионов.

Первое заседание нашей палаты пройдет 28 сентября. В целом осенняя сессия будет насыщенной. Предстоит рассмотреть целый ряд законов, которые уже были отработаны, подготовлены к принятию предыдущим составом Государственной думы. Обширный пакет важных законопроектов подготовлен правительством Российской Федерации. Он касается и экономики, и социальной сферы, и здравоохранения, и культуры.

Важнейший документ, выносимый на сессию, — это федеральный бюджет. Он формируется в непростых условиях. Понятно, что нужен очень взвешенный подход, чтобы верно определить приоритеты, в полном объеме обеспечить их финансирование. Это касается в первую очередь социальных обязательств государства.

Мы, Совет Федерации, безусловно, самым тщательным образом анализируем состояние бюджетов регионов, ведем активный диалог с правительством РФ, с министерствами. Выработали целый ряд предложений. Будем добиваться осуществления максимально эффективных мер поддержки региональных бюджетов с тем, чтобы не допустить дальнейшего увеличения долга, ухудшения финансового положения субъектов. Это наша задача как палаты регионов.

Мы инициировали несколько законов. Подготовили и сейчас направим поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Разработали законопроект об организации летнего отдыха детей — вопрос, волнующий общество. Все лето комитеты над этим работали, и я постоянно держала их деятельность в поле зрения.

Мы считаем важным за осеннюю сессию внести законопроект по физкультуре и спорту, в первую очередь профессиональному. В нем мы ужесточаем санкции в отношении как тех, кто употребляет допинг, так и тех, кто принуждает спортсменов к этому. Важно навести у себя порядок, чтобы никому не было повадно впредь даже думать о возможности применения допинга.

В повестке дня и другие законопроекты. Мы над ними активно работаем.

— До выборов депутатов Госдумы осталось совсем немного времени. Какие изменения предстоят в парламенте, на ваш взгляд?

— Избирательную кампанию отличает особенно острая политическая конкуренция. Мы видим, какие идут дебаты, споры, какой большой накал межпартийной борьбы. Это уже совершенно иная политическая картина, чем пять, десять лет назад.

Думаю, сегодня даже самые профессиональные политологи не могут с большой степенью точности предсказать расклад сил в будущей Государственной думе. Да, какие-то достаточно очевидные вещи есть, но в целом без сюрпризов вряд ли обойдется. Безусловно, вся политически активная часть российского общества, и не только она, пристально следит за предвыборной кампанией. Думает над тем, каким станет политический ландшафт седьмой Государственной думы. Ведь он во многом будет определять жизнь страны на следующие пять лет.

Выборы региональных парламентов, глав субъектов РФ пройдут в 46 регионах. Это значит, что почти треть сенаторов будет заново наделяться полномочиями. Уверена, что часть действующих сенаторов сохранит их благодаря своей результативной, эффективной работе в Совете Федерации и положительной оценке их деятельности регионами. В то же время ожидается приход и новых сенаторов.

Кого направить в Совет Федерации — это будут решать те губернаторы, которые идут на выборы. Каждый из них уже представил по три кандидатуры в верхнюю палату, одна из которых будет делегирована. Что касается кандидатов от региональных парламентов, то они будут определены в ходе первых заседаний вновь избранных законодательных собраний.

Мне будет жаль расставаться с теми, кто покинет палату. Знаете, каждый из сенаторов — особенный, каждый — личность. У нас настолько дружная атмосфера в Совете Федерации, мы фактически единая профессиональная команда. Мне трудно сейчас представить, что на место какого-то сенатора придет кто-то другой, потому что мы уже привыкли друг к другу, сработались. Но обновление органов власти — и Думы, и Совета Федерации, и других структур — это требование времени, жизни.

Рада тому, что в соответствии с тем новым законом, который мы приняли, коренным образом изменилось отношение к статусу сенатора. Идет тщательный отбор, привлекаются действительно лучшие люди, имеющие авторитет в своем регионе.

В Совет Федерации может перейти часть депутатов Государственной думы. Это нормальная практика. В Совете Федерации их богатый опыт законодательной работы будет востребован.

Уверена, обновление Совета Федерации только повысит эффективность нашей работы. Появятся новые идеи, предложения.

— Как вы думаете, президентская квота будет реализована?

— Это прерогатива только президента. Не исключаю, что, может быть, в этом году, может быть, в следующем в палате появятся сенаторы по президентской квоте.

Возрождение курортов России

— Расскажите о проекте, который вы курируете, — Кисловодске. И город, и курорт начали меняться. Там происходят позитивные изменения, причем существенные. Вы не остыли к этому проекту?

— Разумеется, нет. Я не оставляю ничего из того, за что берусь, пока не завершу начатое. Патронат над Кисловодском, Кавказскими Минеральными Водами в целом осуществляю не только я, но и мои коллеги по палате. Это проект Совета Федерации.

Кавказские Минеральные Воды — уникальный курорт, это щедрый дар природы нашей стране. В этот город невозможно не влюбиться. Когда я начала знакомиться с тем, что там происходило за последние 15 лет, стало очевидно: непродуманные, а нередко и просто замешанные на корысти решения привели город к упадку. Бездумная хаотичная застройка, превышение высотности, о развитии Кисловодска как курорта вообще не думали.

Когда мы всё это увидели, то решили взять регион под патронат Совета Федерации. Надо отдать должное и самим жителям Кисловодска. Благодаря им проблемы сохранения и развития курорта приобрели такой общественный резонанс. Активную позицию заняли и средства массовой информации. Они били тревогу, призывали остановить беспредел.

Начало процессу восстановления положил президент России Владимир Владимирович Путин. Это исключительный случай, когда по нашему обращению было выпущено специальное распоряжение по Кисловодскому парку. Президент дал поручение подготовить программу развития Кисловодска до 2030 года.

Правительство России приняло решение о присвоении Кисловодскому парку, который является крупнейшим в Европе, статуса национального парка. Я благодарна Дмитрию Анатольевичу Медведеву за то, что он проникся этой идеей. Теперь уже никто не позволит ни сантиметра Кисловодского парка отрезать, отдать под строительство.

В ближайшее время Минприроды должно назначить руководителя федерального бюджетного учреждения для управления национальным парком. У Кисловодского парка появится хозяин, который будет отвечать за его благоустройство, сохранение, развитие.

Уже восстановлена Каскадная лестница, даже марки выпустили с ее обновленным видом. Этот символ Кисловодска пребывал в разрушенном состоянии 20 лет.

Восстановлены «Храм воздуха», Колоннада, благодаря участию бизнеса без копейки бюджетных денег восстановлен «Поющий фонтан». Каждый вечер тысячи гостей и жителей приходят посмотреть на феерическое цветомузыкальное представление.

Идет восстановление исторического комплекса нарзанных ванн Кисловодска. К октябрю реставрация полностью закончится. Минкультуры должно объявить конкурс на поиск инвестора, чтобы спасти разрушающийся памятник.

Власти Ставропольского края стали уделять Кисловодску намного больше внимания, я благодарна за это губернатору края, мэру города. Идет восстановление фасадов, озеленение, более 200 млн рублей выделено на ремонт дорог. Жители Кисловодска очень позитивно оценивают эти усилия.

Словом, за три года удалось сделать очень многое. Еще больше предстоит. Готовим закон о Кавказских Минеральных Водах, который определит специальный статус этого региона.

Бюджет регионов

— Какие регионы больше всего жалуются на недостаток средств? К вам же часто губернаторы приходят, общаются, просят поддержки.

— Я постоянно встречаюсь с губернаторами. Сенаторы меня информируют о ситуации в каждом регионе.

По моей оценке, порядка 15 субъектов находятся в критическом положении и нуждаются в незамедлительной финансовой поддержке. По двум из них недавно достигнута договоренность с Минфином о поддержке. Думаю, мы выведем их из критической зоны.

Благодаря правительству, нашим совместным усилиям удалось заместить большую долю коммерческих кредитов регионов на бюджетные. Это снижает долговую нагрузку, но не решает проблемы кардинально. Государственный долг регионов по итогам текущего года ожидаем на уровне примерно двух с половиной триллионов. Это огромная сумма. Дефицит региональных бюджетов тоже достаточно большой.

Вместе с тем ситуацию не следует драматизировать. Главы регионов должны проводить разумную долговую, финансовую политику. Почти в каждом субъекте РФ имеются резервы роста, которые необходимо задействовать.

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