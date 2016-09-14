Маркин не комментирует сообщения о своей отставке

Ранее сообщалось, что официальный представитель СК намерен уйти со своего поста
Официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать сообщения о своей отставке.
«Никаких комментариев я пока не даю», – заявил Маркин «Интерфаксу».
Ранее СМИ сообщили, что Маркин, который делает официальные заявления от имени СК РФ, собирается уйти в отставку.
На сайте книжного магазина «Москва» сообщается об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России».