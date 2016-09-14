Частицу мощей святого Серафима Саровского отправят на МКС

Частицу мощей святого Серафима Саровского скоро отправят на МКС. После завершения полета святыню перевезут в Звездный городок, где она будет храниться в храме Преображения Господня.

Литургия пройдет в Троицком соборе Дивеевского монастыря в селе Дивеево Нижегородской области в пятницу по благословению патриарха Кирилла. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передаст святыню представителям Центра подготовки космонавтов.

Частицу мощей привезут на космодром Байконур, откуда она отправится на борт МКС вместе с экипажем экспедиции Международной космической станции, сообщает «Русская планета».

Серафим Саровский — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе царя Николая II. Один из наиболее почитаемых православных святых.

