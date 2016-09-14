Работающим пенсионерам не вернут обычную индексацию пенсий

Российские пенсионеры получат разовую выплату по 5 тыс. рублей в январе 2017 года вместо второй индексации пенсий в этом году. Выплатят ее и работающим, и не работающим пенсионерам. Стоит отметить, что механизм индексации пенсий по уровню инфляции будет возвращен в следующем году, однако, это не коснется работающих пенсионеров. Об этом после совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам закреплена в законодательстве, однако без пересчета их в конечном итоге не оставят.



- Пенсия работающим пенсионерам не индексируется, поэтому этот вопрос даже не обсуждали. В законе внесена эта норма. Индексацию они получат тогда, когда выйдут на пенсию, причем получат они ее не за последний год, а за весь период, когда работали с 2016 года. В законе записано, что они ее получат, как компенсацию, когда выйдут на пенсию. Допустим, если три года пенсионер работал, и индексация составит в совокупности 15-16%, то когда он уйдет на пенсию, он получит плюс эти проценты при индексации пенсии, - разъяснил министр.



Что касается возвращения к обычной индексации пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции с 2017 года, то, по словам министра, она может составить 5,7 - 5,8% по последним прогнозам Минэкономразвития, однако все еще может измениться.



На самом же совещании глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что выплаты будут сделаны обеим группам пенсионеров, и на это потребуется порядка 221 млрд рублей.



- Хочу обратить внимание на законопроект по денежной выплате. В пятницу на совещании в Чите я пообещал, что мы его рассмотрим. Документ готов. Сегодня мы должны его принять, затем он будет внесен в Госдуму, - сказал премьер, отметив, что выплаты получат работающие и не работающие пенсионеры. - Свыше 43 млн человек. Деньги будут выплачены в январе. Хотел бы подчеркнуть - перечисление денег и их доставка должны быть осуществлены. Люди на них рассчитывают и планируют свои расходы. Все необходимые средства Минфином предусмотрены.



Глава Минтруда рассказал также, что сейчас ведется дискуссия с Минфином и Минэкономразвития по индексации пособий и различных социальных выплат, например, маткапитала.



- Мы подготовили проект закона, которым предлагается перейти уже на постоянный режим индексации пособий и различных социальных выплат не по факту прогноза. То есть индексировать на инфляцию, как пенсии. Пока этот вопрос не решен и обсуждается. У нас есть дискуссии с Минэкономразвития и Минфином, - добавил Максим Топилин.



Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос распределения в этом году дополнительных субвенций регионам для обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Предполагается дополнительно выделить 618 млн рублей. Таким образом общий объем бюджетных средств, заложенных на эту программу, возрастет до 32,7 млрд рублей. По словам премьера, количество людей, нуждающихся в такой поддержке, возросло на 116 тыс. человек, и государство не имеет права оставлять их без помощи.



Обсудили и распределение субсидий на программу по созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Общий размер распределяемых в 2016 году субсидий составляет 925 млн рублей. Премьер отметил, что разработчиков и технических специалистов нужно готовить со школьной скамьи, причем потенциальные работодатели не должны оставаться в стороны. В пример он привел совместный проект правительства и Агенства стратегических инициатив по созданию детских технопарков, на которые в 17 регионах было направлено порядка 1 млрд рублей.

