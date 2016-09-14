«Сапсан» на треть увеличил объем перевозок пассажиров в июне–августе 2016 года по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Летом этого года пассажироперевозки высокоскоростными поездами выросли на 1,4 млн человек (на 32%). Всего за январь–август текущего года «Сапсаны» перевезли 3,1 млн пассажиров, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Объем роста перевозок произошел благодаря внедрению сдвоенных составов, за счет чего увеличилось количество мест, а также из-за увеличения маршрутов движения поездов, сообщает «Утро.ru». Поездки стали более привлекательными из-за уменьшения стоимости билетов и введения гибкой тарифной политики, повышения комфортности вагонов и уменьшения времени в пути.

Читайте далее:

Поезда для высокоскоростных магистралей готов сделать «Сименс»