ЧМ по футболу в России подорожал на 1,4 млрд рублей

Об этом сообщается в постановлении правительства Российской Федерации
Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года в России увеличены на 1,4 млрд рублей и составили 619 млрд 670,5 млн рублей.
Об этом сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном в среду на портале правовой информации.
Первый в истории ЧМ по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи соревнований будут сыграны в Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.
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