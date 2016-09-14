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ЦИК пообещала решить проблему с голосованием россиян на Украине

Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове

Окончательное решение по вопросу о голосовании граждан России, находящихся на Украине, будет принято несколько позже, но решение проблемы будет найдено, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Я думаю, что мы эту проблему решим. Сейчас пока продумываем разные варианты», — сказала Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что в любом случае россияне не останутся без возможности голосования.

«Те, кто захочет, у них будет возможность проголосовать», — сказала Памфилова, напомнив, что в приграничных государствах будут открыты избирательные участки для голосования граждан РФ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. В качестве одного из условий проведения голосования там Киев назвал отказ от выборов в Крыму.

Из-за невозможности проголосовать — в выборах не смогут принять участие около 80 тыс. россиян, находящихся на территории Украины. Для них будут организованы участки в пограничных с Украиной территориях соседних стран.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

ЦИК пообещала решить проблему с голосованием россиян на Украине

Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове

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