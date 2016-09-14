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Экс-канцлер ФРГ Шредер разводится со своей супругой после 19 лет брака

Как сообщают немецкие СМИ, пара договорилась и дальше совместно заботиться о двух приемных детях из России

Бывший немецкий канцлер 72-летний Герхард Шредер разводится со своей супругой 53-летней Дорис Шредер-Кепф после 19 лет брака.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на коллег экс-канцлера по Социал-демократической партии, оба супруга официально подали документы на развод.

Общих детей у Шредеров не было. Однако, они усыновили двух детей из России и намерены в дальнейшем вместе заботиться о них. У Дорис Шредер-Кепф также есть дочь, рожденная до брака с экс-канцлером.

Для Шредера это был четвертый брак, для Дорис — первый.

Слухи о том, что супруги Шредер живут раздельно, появились уже год назад. Однако пара появлялась вместе на различных мероприятиях.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Экс-канцлер ФРГ Шредер разводится со своей супругой после 19 лет брака

Как сообщают немецкие СМИ, пара договорилась и дальше совместно заботиться о двух приемных детях из России

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