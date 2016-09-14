Горбачев не поедет на конференцию в Прагу из-за проблем со здоровьем

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не сможет принять участие в международной конференции в Праге 16–18 сентября из-за проблем со здоровьем. Врачи в ночь на среду решили, что Горбачев не может покидать Москву в течение нескольких недель.

Один из организаторов конференции — чешский писатель и журналист Милан Сиручек сообщил, что, к сожалению, Михаил Горбачев по состоянию здоровья не сможет прибыть в Прагу для участия в конференции, одним из организаторов которой является его фонд.

«Как нам сообщили, сегодня ночью Михаилу Сергеевичу стало плохо, были приглашены врачи, которые приняли решение о том, что он в течение нескольких недель не может покидать Москву», — цитирует его слова «РИА Новости».

При этом Сиручек отметил, что сама конференция состоится, для участия в ней приглашено около 300 человек, среди которых немало видных в недавнем прошлом политиков из многих стран Европы, также в ней участвуют известные политологи, ученые, журналисты.

Международная конференция «Общая безопасность после холодной войны. Как решить новые проблемы? Европейская безопасность и Россия» должна пройти в Праге с 16 по 18 сентября. Ее организовали Фонд Михаила Горбачева, фонд Fondazione Italiani и чешский фонд Železná opona («Железный занавес») в сотрудничестве с Европейским движением в Чешской Республике.