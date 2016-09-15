Новый глава РАО: «От Bentley, Maybach и Mercedes будем избавляться»

Громкие перестановки произошли накануне в Российском авторском обществе (РАО). Писатели, поэты и композиторы 31 августа собрали внеочередную конференцию РАО, на которой отстранили от управления обществом генерального директора Сергея Федотова, находящегося сейчас под следствием, а также его мать и одновременно заместителя Веру Федотову. Новым руководителем выбрали генерального директора Первого музыкального издательства (ПМИ) Максима Дмитриева, который в интервью корреспонденту «Известиий» Владимиру Зыкову рассказал о том, как будет функционировать организация в дальнейшем.



— Вас выбрали главой РАО две недели назад. Необходимые документы для регистрации результатов конференции уже отправлены в Минюст?

— Да. До середины октября Минюст должен будет зарегистрировать документы. Однако это формальное действие, с учетом сложившейся в РАО ситуации мне пришлось приступить к работе сразу после конференции.

— Ряд официальных лиц РАО считают вас нелегитимным руководителем. У вас были с ними переговоры?

— Вера Федотова не признает моего избрания, как, возможно, и другие топ-менеджеры. Я был бы удивлен, если бы они признали. Что такое РАО? Есть авторы — это те, кто доверил организации управлять своими правами. На сегодняшний день РАО — это организация, которая формально является собственностью авторов. Авторы передали в РАО свои активы — права. И если таких прав не будет, а авторы могут их изъять, то активов не будет и управлять будет нечем. И если 26 тыс. авторов высказались, что нужно провести внеочередную конференцию, то их мнение нельзя игнорировать.

— Не боитесь активных действий со стороны оппонентов — например, что в здание не будут пускать, пикеты устраивать?

— Если события будут происходит так, то возникает вопрос: кто настоящие рейдеры? Люди, которые заперлись изнутри и никого не пускают, будучи документально никем, или те люди, которые избраны авторами и пытаются наладить работу? Я еще раз хочу обратить внимание, что нет никакого конфликта между авторами, речь идет о том, что авторы недовольны положением вещей в управлении организации и к каким результатам это привело. Мы же со своей стороны призываем к диалогу.

— В Первом музыкальном издательстве и так у вас хватает работы, а тут на вас еще свалится дополнительный груз работы в РАО...

— Когда я принял предложение делегатов конференции возглавить РАО, то совершенно точно понимал, что ради исключения конфликта интересов мне придется уйти с поста гендиректора ПМИ. Я уже начал процесс подготовки передачи дел.

Во всем мире те, кто возглавляет ассоциацию по коллективному управлению, обычно приходят из бизнеса. Я этой сферой занимаюсь 20 лет. В бизнесе мы всегда ищем пути увеличения количества денег, собираемых для авторов. Ведь доходы наших авторов и заработок издателя взаимосвязаны. В отличие от РАО, где все собранные РАО деньги, даже те, которые являются комиссией общества, — это деньги авторов.

— РАО ведь может размещать деньги на разных накопительных счетах?

— Если у них есть такая возможность и они размещают на банковских счетах деньги, которые собирают для авторов, и на эту сумму начисляется процент, то проценты чьи?

— Хороший вопрос.

— По закону эти деньги принадлежат правообладателям. А как происходило в РАО фактически? Могу только констатировать, что к нам в ПМИ как правообладателям эти деньги не шли. Если сравнить деятельность издательства ПМИ и РАО, то сказать, что у нас много денег на счетах, нельзя. Мы деньги собрали и в течение трех месяцев должны были распределить. А деньги, которые являются комиссией издательства, мы размещаем там, где считаем нужным. Учредители ПМИ всегда предпочитали деньги вкладывать в развитие бизнеса.

В ситуации с комиссией РАО это те деньги, которые были взяты у авторов, и они должны идти только на обеспечение деятельности — организацию рабочего процесса. Размещать их на счетах банков и потом куда-то их девать — неправильно. Если эти проценты получены от вложений, то их надо каким-то образом распределять среди авторов.

— И что вы предлагаете?

— С точки зрения оптимизации затрат можно уменьшить комиссию, которая собирается для обеспечения нужд организации. Зачем приобретались лишние офисы, потом сдавались в аренду? Я задавал эти вопросы на расширенном заседании авторского совета РАО Сергею Федотову в прошлом году, на что мне было сказано: «Это комиссия РАО, мы как хотим, так ее и используем». Сразу возникает вопрос: если у них образовались лишние деньги и все не потратили на бумагу, карандаши, на зарплату сотрудников, то есть на обеспечение рабочего процесса и содержание аппарата, то, может, имеет смысл комиссию уменьшить? В том числе и поэтому оптимизация работы РАО необходима.

— Какие будут первые шаги на новом месте?

— В первую очередь предоставить всем реальную информацию о происходящем в РАО. Для этого проведем независимый аудит. Конференцией определены две аудиторские компании, к которым мы планируем обратиться.

— У РАО большой автопарк. Мы писали ранее, в гараже РАО были такие автомобили, как Bentley, Maybach 57 S (стоимостью около 8 млн рублей), Mercedes S600L 2007 года и др. Что будет с этими машинами?

— Нам нужен аудит, надо понять, что находится на балансе. Если там и правда такой гараж, я буду ставить вопрос, что от этого нужно избавляться. Убежден, что наличие у руководства организации по коллективному управлению авторскими правами сверхдорогих машин представительского класса не ведет к росту выплат авторского вознаграждения правообладателям. А для меня это одна из ключевых задач.

— Что будет с дополнительно вырученными деньгами? Перераспределите их между авторами?

— Безусловно, мы их направим авторам на распределение в текущем периоде.



— Что еще планируете изменить в РАО?

— В РАО должна быть эффективная система отчетов по использованию произведений. Сейчас нет современной системы базы данных, которая бы позволяла регистрировать произведения и работать с ней в режиме удаленного доступа. В чем проблема? Когда мы хотели изъять произведения из управления РАО, на это требовали шесть месяцев. Спрашивается — почему так долго? Они нам отвечали, что нужно все филиалы и всех пользователей уведомить о том, что права изъяты. Смотрите что получается — я права изымаю, после этого РАО берет курьера, сажает его на лошадь и отправляет в Новосибирск с письмом: ПМИ изъяло права.

Можно поставить в противовес работу ПМИ. На нашем сайте правообладатель может выяснить, есть ли у нас права на какое-то произведение через специальную базу, к которой легко получить доступ. У РАО на сайте вывешены фамилии тех авторов, которые изъяли свои права. Фамилии — даже не произведения.

Сейчас если в РАО приходит автор и говорит, что хочет отчет, ему дают файл в формате таблички Excel. Был случай в нашей практике, когда мы запросили отчет по конкретному автору ПМИ за 2014, 2015, 2016 годы. В РАО такой отчет не дали, так как у автора написано и зарегистрировано, допустим, 100 песен и из них всего 99 песен в ПМИ, а одна песня в другом издательстве. Мы говорим, что нам не нужен отчет по 100 песням, просим дать отчет по нашим 99 произведениям. А в РАО нам отвечают, что не могут из базы данных выгрузить информацию по отдельным песням, только по фамилии автора и по его коду, а вот отдельно по произведениям не могут. Это же ненормально в XXI веке. Я уверен, что на те деньги, которые были потрачены на содержание общества, можно было разработать и внедрить серьезную систему учета прав. По роду нашей деятельности мы работаем со всеми организациями, существующими на рынке интеллектуальной собственности, и с проблемами именно такого рода столкнулись только в РАО. Например, ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности и смежными правами) за свой — значительно меньший по сравнению с РАО — срок существования создала базу данных, которая в целом отвечает требования времени и рынка. То есть если захотеть, то можно сделать!