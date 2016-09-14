Путин проведет заседание по развитию транспортной системы Юга РФ

Заседание состоится в Керчи 15 сентября
Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин завтра проведет заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России в Керчи.
«На заседании будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры субъектов Южного федерального округа», — говорится в сообщении.
Как ожидается, основными темами мероприятия станут вопросы формирования на юге РФ участков международных транспортных коридоров для экспортно-импортных перевозок и международного транзита.
Также в пресс-службе рассказали, что будут обсуждаться вопросы реализации на территории Южного федерального округа крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных транспортной стратегией РФ на период до 2030 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов заявил, что в Севастополе может появиться российско-индийский инвестиционный центр.
По его словам, в ближайшем будущем регион ожидают серьезные изменения с точки зрения логистики: активно строится Керченский мост, который свяжет полуостров с Краснодарским краем. Будет воссоздано прерванное автомобильное и железнодорожное сообщение. К моменту запуска моста в 2019 году нужно успеть создать портовую и логистическую инфраструктуру. Поэтому Россия заинтересована в опыте индийских партнеров.
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