Сирийская оппозиция едет на переговоры в Женеву в октябре

Внутренняя сирийская оппозиция готовится к возобновлению диалога с властями в Женеве. Переговоры, предположительно, начнутся после посвященного урегулированию конфликта в Сирии заседания Совета Безопасности ООН, которое пройдет 21 сентября. Об этом «Известиям» заявили лидеры оппозиционных объединений.

Так, по словам главы группы «Хмеймим» Ильяна Масаада, определяющим фактором в данном вопросе станет то, как стороны конфликта будут соблюдать режим прекращения огня, ранее согласованный Москвой и Вашингтоном и поддержанный Дамаском и рядом оппозиционных группировок.

— Надо заметить, что за 13 сентября было зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня. Но если [достигнутые Россией и США] договоренности все-таки не будут сорваны и американцам удастся надавить на так называемую умеренную оппозицию, чтобы та не обстреливала позиции армии, то я вижу вполне реальной перспективу возобновления диалога в конце сентября — начале октября. Как глава группы «Хмеймим» хочу отметить, что мы готовы приступить к переговорам в любое время, но пока не получали приглашения от Стаффана де Мистуры. Кроме того, хочу повторить и свой призыв к другим оппозиционным объединениям, а также к сирийским курдам: нам необходимо предварительно собраться и сформировать единую делегацию, которая вела бы диалог с властями в Женеве, — заявил Ильян Масаад.

Схожее мнение в беседе с «Известиями» озвучил и один из лидеров оппозиционной группы «Москва–Каир–Астана» Кадри Джамиль. Он также ожидает возобновления переговоров после 21 сентября.

— На заседании Совбеза ООН [которое пройдет в этот день] будет выступать Стаффан де Мистура. Его последние заявления, видимо, означают, что переговоры возобновятся после 21 сентября. Мы надеемся, что после этого он определит дату очередного раунда диалога. Ранее члены группы «Москва–Каир–Астана» собрались в российской столице, где было заявлено о поддержке российско-американских соглашений по Сирии. Это, разумеется, означает, что мы поддерживаем и возобновление переговоров, поскольку вслед за ними должен начаться политический процесс. Впрочем, пока мы не получали приглашения приехать в Женеву, — рассказал Кадри Джамиль.

Ранее Стаффан де Мистура также сообщил, что процесс политического урегулирования в Сирии может начаться после заседания Совета Безопасности ООН, которое намечено на 21 сентября. По его словам, вслед за этой встречей последует и «приглашение к политическому процессу».



С достижением 10 сентября договоренностей между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри о перемирии в Сирии ситуация может измениться. Так, агентство Sputnik приводит слова одного из членов Высшего комитета по переговорам (ВКП) Абдель Хакима Башара, который поддержал соглашения Лаврова–Керри, а также выразил мнение, что они являются «прелюдией к созданию условий для начала переговоров в Женеве».

В других оппозиционных объединениях считают, что ВКП не может не согласиться на диалог.

— Если они бойкотируют встречу, это станет окончанием деятельности данной структуры как политической силы. Таким образом ВКП фактически выразит поддержку террористам, — заявил «Известиям» Кадри Джамиль.