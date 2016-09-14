Москалькова предложила ввести в УК понятие уголовного проступка

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым разработать законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия уголовного проступка как нового вида ответственности. Об этом она заявила в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, сегодня в России нет переходного состояния от административного правонарушения к уголовному. Ей кажется, что эта ситуация заслуживает разработки нового законопроекта об уголовном проступке. То есть таком деянии, которое выше по своей степени опасности административного правонарушения, но ниже уголовно наказуемого, порождающего судимость, пояснила Москалькова.

По ее мнению, введение такого вида ответственности позволит человеку понести заслуженное наказание за уголовный проступок, но судимость как последствие такого наказания не будет преследовать человека по жизни, что может сделать его быстрее адаптируемым к жизни в социуме после исполнения наказания.

Омбудсмен предложила ввести в категорию уголовного проступка преступные действия небольшой тяжести, такие как мелкое хулиганство и кража.

