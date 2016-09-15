Друзьям — всё, врагам — закон

Мысль, вынесенную в заголовок, в разных формах высказывали многие и во многих эпохах. Но нынче принято ее приписывать то создателю термина «фашизм» итальянскому вождю (1922.10.31–1943.07.25) Бенито Амилькаре Андреа Алессандровичу Муссолини (1883.07.29–1945.04.28), то испанскому генералиссимусу (с 1936.09.29) и диктатору (с 1939.03.06) Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Николасовичу Франко Бахамонде (1892.12.04–1975.11.20). И считать эту мысль возможной только в тоталитарном — направляющем все силы на решение одной общей задачи — обществе. Зато совершенно недопустимой там, где властвует вера в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Хотя бы потому, что данный догмат тоталитарной секты «либералы», будучи доведен до логического завершения, вовсе несовместим с представлением о законе — ограничении свободы, хоть индивидуальном, хоть едином для всех.

Недавно Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил приостановленными полномочия Паралимпийского комитета России (ПКР), ибо Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на основании независимого от реальности доклада под руководством нанятого им (уже далеко не впервые) адвоката Макларена, опирающегося на показания нескольких уличенных в Российской Федерации, но сбежавших из нее преступников, сочло, что Российское антидопинговое агентство (РусАДА), работающее под бдительным надзором ВАДА, тем не менее нарушает свои служебные обязанности.

Пользуясь своим решением, МПК не только запретил российским паралимпийцам присутствовать на играх в Рио-де-Жанейро, но вдобавок в ночь на 12 сентября запретил награждать граждан России, занявших призовые места в Санкт-Петербурге на первом этапе Кубка мира по танцам на инвалидных колясках, и начислять им баллы, позволяющие попасть на следующие турниры. Танцы не входят в программу Паралимпийских игр, но МПК считает себя распорядителем всех соревнований, которые устраиваются для людей с ограниченными возможностями. К чести спортсменов из других стран, они отказались надевать незаслуженные медали. МПК же заявил о торжестве закона.

Международный олимпийский комитет (МОК) довольно часто дисквалифицирует победителей соревнований, прошедших несколькими годами ранее, по результатам выборочной перепроверки старых проб на допинг. Правда, проверяет их — вопреки декларациям ВАДА — одна и та же лаборатория поблизости от канадской штаб-квартиры агентства.

Да и не выяснено по сей день, могут ли при многолетнем хранении безобидные продукты жизнедеятельности организма и разрешенные ВАДА лекарства дать при взаимодействии запрещенные производные. Но недавняя дисквалификация нескольких российских участников Олимпийских игр в Лондоне (в 2012 году) и Пекине (в 2008-м) опять же объявлена образцовой защитой законности, равенства и справедливости.

Но в ночь на 13 сентября группа хакеров Fancy Bears («причудливые медведи») опубликовала немало внутренних документов ВАДА. Агентство не попыталось отрицать их достоверность — только объявило хакеров русскими, что доказано разве что словом «медведи» в названии группы. По нынешней западной логике, все исходящее от нас не подлежит рассмотрению.

По документам, многие спортсмены из Соединенных Государств Америки (СГА), в том числе многократные победители соревнований высшего уровня, получили от ВАДА официальные разрешения принимать вещества, строжайше запрещенные самим же ВАДА к употреблению всеми, кто всерьез занимается спортом.

Медицинские обоснования разрешений порою на первый взгляд серьезны. Так, много лет потребляемый по меньшей мере одной выдающейся спортивной гимнасткой риталин, по мнению большинства психологов в СГА, действительно помогает при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): он подстегивает медленно развивающуюся у некоторых детей часть нервной системы, отвечающую за упорство и сосредоточенность. Кстати, таким детям рекомендуют заниматься спортом: он использует избыток их энергии.

Но в норме развитие этой части мозга завершается в ходе полового созревания. Тех, кто не достиг данного рубежа, к олимпиадам допускать не положено: для них есть юношеские турниры. Тем же, кто отстал в развитии либо по болезни не обладает частью необходимых способностей, место на Паралимпийских — а не Олимпийских — играх.

Сестры Серена Джамека и Винус Эбони Стар Ричардовны Уильямс, судя по списку разрешенных им лекарств, уже не первый год пребывают в реанимации: многолетние победители турниров высшего уровня принимают те обезболивающие производные опия, что допустимы разве что на последних стадиях рака, когда неизбежные последствия их употребления уже не успевают причинить ущерб.

Некоторые вещества, упомянутые в опубликованных документах, относятся к «боевой химии»: не входят в списки допустимых лекарств нигде в мире, зато краткосрочно повышают боеспособность при исполнении особо важных заданий в военное время. Вряд ли хоть один медик за пределами вооруженных сил вправе прописывать их людям без погон. Откуда же ВАДА получило медицинские справки для выписки разрешений на такую дрянь?

Или таким способом признано состояние войны — пока информационной — СГА против всех?

Медицинские скандалы в спорте бытуют давно.

Так, все норвежские лыжники по справкам страдают астмой: от нее помогают вещества, улучшающие дыхание, а с ним на многокилометровых гонках всегда трудно. Но десятки снадобий с опаснейшими побочными эффектами, запрещенных — даже при прямых медицинских показаниях! — всем, кроме граждан СГА (и, судя по намекам при обсуждении, нескольких вполне подконтрольных СГА стран), на фоне избиения допинговой дубиной всех неугодных превзошли предел приличного.

Рязанский (1858.03–1860.04) и тверской (1860.04–1862.02) вице-губернатор Михаил Евграфович Салтыков (1826.01.27–1880.05.10) — он же писатель Николай Щедрин — сказал: «Свирепость законов российских умягчается единственно необязательностью исполнения оных». Доведись ему пожить в пределах юрисдикции англосаксонского права, европейской традиции, мирового спортивного чиновничества, он бы вряд ли ограничился столь вежливыми словами.

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